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Головний рабин України показав символічний знак після масованого обстрілу Києва

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Головний рабин України показав символічний знак після масованого обстрілу Києва
Моше Асман порівняв уцілілу менору з Україною
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

У ніч на 10 червня ворог атакував столицю ударними дронами та ракетами

Головний рабин України Моше Реувен Асман показав світлину, зроблену 10 червня після масованого обстрілу столиці. На ній, серед руїн будівлі, видніється трохи обгоріла, але повністю ціла Ханукальна менора. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис головного рабина у соцмережах.

За словами Асмана, менора – це символ незламності єврейського народу та перемоги малочисельних над багаточисельними. «Це символ – що навіть трошки світла, може розвіяти сильно пітьму. Вважаю це дуже символічним та навіть аналогічним подій які зараз відбуваються в Україні. Велике зло намагається зламати та погасати невелике світло. Але це світло дуже міцне та сяюче, і як би зараз не було тяжко, важливо памʼятати – світло завжди перемагає!» – каже він.

Головний рабин України показав символічний знак після масованого обстрілу Києва фото 1
Уціліла Менора в Києві після російського обстрілу
Уціліла Менора в Києві після російського обстрілу
фото: Facebook/Головний Рабин України

Нагадаємо, у ніч на 10 червня ворог атакував Київ ударними дронами та ракетами. Тривога тривала п'ять годин, російські терористи били по цивільній інфраструктурі. Як відомо, у декількох районах міста зайнялись пожежі внаслідок атаки. Під ударом опинились: Оболонський, Голосіївський, Шевченківський, Солом'янський, Дарницький, Подільський та Деснянський райони.

Внаслідок російської терористичної атаки на Київ загинула жінка.  Загалом російські терористи тоді атакували Україну 322-ма засобами повітряного нападу. 

До слова, російські війська здійснили нещодавню атаку на Київ із застосуванням нового типу ударного безпілотника, який раніше не фіксувався в зоні бойових дій. Йдеться про дрон-камікадзе з реактивним двигуном, уламки якого були знайдені на місці обстрілу у столиці. 

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Теги: Моше Асман обстріл Київ

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