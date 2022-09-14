Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Готові їсти дітей». Зрадник Стремоусов почав лякати херсонців Україною

Надія Клочко
glavcom.ua
«Готові їсти дітей». Зрадник Стремоусов почав лякати херсонців Україною
Кирило Стремоусов запевнив, що наразі він перебуває у Херсоні
скріншот із відео

Колаборант Стремоусов виступив з «мотиваційним» зверненням до жителів окупованої Херсонщини

Заступник голови окупаційної адміністрації Херсонської області Кирило Стремоусов випустив пропагандистське відео, у якому залякує жителів окупованої Херсонщини «українськими нацистами». Відео з'явилося на його Telegram-каналі.

Колаборант заявив, що зняв своє відео у Херсоні. У своєму зверненні, яке, імовірно, має на меті змусити жителів регіону боятися деокупації, Стремоусов використав низку затертих штампів російської пропаганди – згадав про «русскую душу» жилетів Херсонщини, українців він намагається дегуманізувати, називаючи їх «фашистами» та запевняючи, що вони «готові їсти дітей».

«Ми маємо боротися, маємо захищатися, адже нацисти думають, що для них все буде просто – прийти в Херсон, прийти в інші частини Російської Федерації і нав’язати свої правила. Вони готові їсти наших дітей, вони готові убивати, вони готові на сьогодні, як терористи, знищувати все живе і все російське», – сказав він.

Російський посіпака бідкається на «нову реальність України», у якій «навіть діти ненавидять росіян». Стремоусов також у своєму відео називає Херсонщину «частиною Російської Федерації», а Херсон назвав «містом русской слави» у дописі до відео. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що зрадник Кирило Стремоусов, втік з Херсона до російського Воронежа. Він оселився у тамтешньому готелі Marriott. 

Також відомо, що 28 серпня нардепа-колаборанта Олексія Ковальова застрелили у Залізному Порту Херсонської області.  Пізніше військовослужбовець і депутат Херсонської облради Сергій Хлань розповів подробиці вбивства колаборанта.

Ковальов після захоплення Херсонської області не виїхав звідти і почав співпрацювати з окупантами. Він зайняв посаду заступника голови в незаконно створеному Росією «уряді Херсонської області».

Читайте також: ДержZрадники. Лише 7% справ передано до суду
Теги: окупанти війна Херсонщина Херсон окупація

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Діяльність уже шести проросійських партій в Україні під забороною
Суд заборонив партії херсонських зрадників Сальдо та Стремоусова
14 червня, 16:06
Олександр Надьожа є другом колаборанта Стремоусова
Поплічник зрадника Стремоусова засвітився на київському вокзалі (відео)
Вчора, 20:06
Колаборант злякався, що чого чекає доля Ковальова? 
Зрадник Стремоусов втік із Херсона до Воронежа (фото)
30 серпня, 11:52

Суспільство

«Готові їсти дітей». Зрадник Стремоусов почав лякати херсонців Україною
«Готові їсти дітей». Зрадник Стремоусов почав лякати херсонців Україною
Щодня відбивав наступи: історія чернігівського воїна, який зупиняв навалу рашистів
Щодня відбивав наступи: історія чернігівського воїна, який зупиняв навалу рашистів
Безіменна могила під Чорнобаївкою: історія чотирьох чоловіків, яких вбили окупанти
Безіменна могила під Чорнобаївкою: історія чотирьох чоловіків, яких вбили окупанти
Умови виходу на пенсію зміняться наступного року
Умови виходу на пенсію зміняться наступного року
Мінлива хмарність та дощі: якою буде погода 14 вересня
Мінлива хмарність та дощі: якою буде погода 14 вересня
14 вересня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
14 вересня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
97K
Британська розвідка повідомила, де Росія купує зброю
86K
На війні загинула легендарна військова Ольга Сімонова (фото)
73K
Військова операція на Харківщині. Міноборони розкрило таємницю успіху
67K
ЗСУ встановили вогневий контроль майже над усією Херсонщиною – «Південь» 
36K
Розвідник розповів, як Україна використовує «супутник Притули»
29K
Депутати з усієї РФ вимагають відставки Путіна: які міста повстають проти диктатора

Новини

ЗСУ знищили дев’ять ворожих пунктів управління – Генштаб
Сьогодні, 07:19
П'ять новин 13 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Вчора, 21:08
Авіація ЗСУ вдарила по семи опорних пунктах окупантів – Генштаб
Вчора, 07:13
П'ять новин 12 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
12 вересня, 21:00
Рашисти влаштували катівню в Балаклії: моторошні кадри
12 вересня, 09:13
Як окупанти тікали із Харківщини: подробиці від The Washington Post
12 вересня, 08:59

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту