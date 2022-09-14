«Готові їсти дітей». Зрадник Стремоусов почав лякати херсонців Україною

Кирило Стремоусов запевнив, що наразі він перебуває у Херсоні

Колаборант Стремоусов виступив з «мотиваційним» зверненням до жителів окупованої Херсонщини

Заступник голови окупаційної адміністрації Херсонської області Кирило Стремоусов випустив пропагандистське відео, у якому залякує жителів окупованої Херсонщини «українськими нацистами». Відео з'явилося на його Telegram-каналі.

Колаборант заявив, що зняв своє відео у Херсоні. У своєму зверненні, яке, імовірно, має на меті змусити жителів регіону боятися деокупації, Стремоусов використав низку затертих штампів російської пропаганди – згадав про «русскую душу» жилетів Херсонщини, українців він намагається дегуманізувати, називаючи їх «фашистами» та запевняючи, що вони «готові їсти дітей».

«Ми маємо боротися, маємо захищатися, адже нацисти думають, що для них все буде просто – прийти в Херсон, прийти в інші частини Російської Федерації і нав’язати свої правила. Вони готові їсти наших дітей, вони готові убивати, вони готові на сьогодні, як терористи, знищувати все живе і все російське», – сказав він.

Російський посіпака бідкається на «нову реальність України», у якій «навіть діти ненавидять росіян». Стремоусов також у своєму відео називає Херсонщину «частиною Російської Федерації», а Херсон назвав «містом русской слави» у дописі до відео.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що зрадник Кирило Стремоусов, втік з Херсона до російського Воронежа. Він оселився у тамтешньому готелі Marriott.

Також відомо, що 28 серпня нардепа-колаборанта Олексія Ковальова застрелили у Залізному Порту Херсонської області. Пізніше військовослужбовець і депутат Херсонської облради Сергій Хлань розповів подробиці вбивства колаборанта.

Ковальов після захоплення Херсонської області не виїхав звідти і почав співпрацювати з окупантами. Він зайняв посаду заступника голови в незаконно створеному Росією «уряді Херсонської області».