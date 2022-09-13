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Поплічник зрадника Стремоусова засвітився на київському вокзалі (відео)

Надія Клочко
glavcom.ua
Поплічник зрадника Стремоусова засвітився на київському вокзалі (відео)
Олександр Надьожа є другом колаборанта Стремоусова
скріншот із відео

Олександр Надьожа у своєму відео зневажливо говорить про Україну та насміхається з інсталяції, присвяченої війні

Блогер, друг херсонського зрадника Стремоусова Олександр Надьожа публікує відео, як він спокійно гуляє вулицями українських міст, зокрема Києва. Відповідне відео з’явилося на Youtube-каналі блогера.

Надьожа у своєму відео від 6 вересня похвалився, як обійшов металошукач на вокзалі у Києві. Свій український паспор твін називає «аусвайсом». Інсталяції на вокзалі, присвячені війні Росії проти України, блогер називає «черговою шизофренією».

Після цього блогер оприлюднив декілька відео, знятих у місті Дніпро.

Зауважимо, Надьожа – відомий блогер, який виступає проти вакцинації від COVID-19, а також дружить зі зрадником України, гауляйтером Херсонської області Кирило Стремоусовим. Зокрема, близько року тому на його каналі було оприлюднене відео, у якому блогер розповідав про свою випадкову зустріч зі Стремоусовим та весело жартував з ним. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що зрадник Кирило Стремоусов, втік з Херсона до російського Воронежа. Він оселився у тамтешньому готелі Marriott. 

Також відомо, що 28 серпня нардепа-колаборанта Олексія Ковальова застрелили у Залізному Порту Херсонської області.  Пізніше військовослужбовець і депутат Херсонської облради Сергій Хлань розповів подробиці вбивства колаборанта.

Ковальов після захоплення Херсонської області не виїхав звідти і почав співпрацювати з окупантами. Він зайняв посаду заступника голови в незаконно створеному Росією «уряді Херсонської області».

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Теги: Київ колабораціонізм Херсон

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