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Громадська рада та Рух ветеранів закликають звільнити міністра Лапутіну

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Громадська рада та Рух ветеранів закликають звільнити міністра Лапутіну
Громадська рада при Міністерстві у справах ветеранів заявила про недовіру Юлії Лапутіній
фото з відкритих джерел

Рух ветеранів вважає, за час перебування Лапутіної на посаді міністра «ветеранів перестали чути та вирішувати їх нагальні потреби»

Громадська рада при Міністерстві у справах ветеранів закликає Юлію Лапутіну піти у відставку з посади міністра. Про це йдеться в повідомленні Громадської ради.

«Ми, команда Громадської ради Міністерства у справах ветеранів України, вважаємо своїм обов'язком публічно звернутися до міністра у справах ветеранів Юлії Лапутіної! Ви маєте піти з посади міністра! Ваша діяльність неефективна», – зазначає Громадська рада.

Громадська рада при Міністерстві у справах ветеранів закликає Юлію Лапутіну піти у відставку з посади міністра
Громадська рада при Міністерстві у справах ветеранів закликає Юлію Лапутіну піти у відставку з посади міністра
фото: скріншот

Зокрема, у Громадській раді вважають, що в країні немає сформованої державної політики щодо ветеранів, підзвітне міністерство перебуває в занепаді як інституція, а до самої Лапутіної нібито немає довіри.

«Звертаємося до Володимира Зеленського, Офісу президента України, Галини Третьякової, Дениса Шмигаля, Руслана Стефанчука, Верховної Ради України, Андрія Єрмака, Анатолія Остапенка, Олександра Завітневича, Єгора Чернєва, Давида Арахамії, Ірини Верещук – звільніть Лапутіну Юлію. Україні потрібне ефективне міністерство у справах ветеранів, бо це людський капітал і складова національної безпеки», – йдеться у зверненні.

Схожу заяву зробив і Рух ветеранів України. Там вважають, що Міністерство у справах ветеранів, яке створювалося за принципом «нічого для ветеранів без самих ветеранів» перетворилося на державний орган, який існує за принципом «чиновники для чиновників» та не виконує своїх прямих функцій.

Як зазначено в повідомленні, за час перебування Лапутіної на посаді міністра «ветеранів перестали чути та вирішувати їх нагальні потреби».

«Відсутність комунікації призвела до повної зупинки необхідних реформ, якими мало займатися міністерство. Замість того ветерани отримали гарні презентації та красиві виступи на форумах. В державі досі немає якісної та прорахованої державної ветеранської політики, хоча кількість ветеранів постійно зростає. Замість того маємо особистий піар міністерки та імітацію роботи», – зазначають у Русі.

Рух ветеранів України закликає Юлію Лапутіну піти у відставку з посади міністра
Рух ветеранів України закликає Юлію Лапутіну піти у відставку з посади міністра
фото: скріншот

За словами представників Руху, саме Лапутіна винна у саботуванні створення Національного військового меморіального кладовища.

«Вважаємо, що під час повномасштабної війни бездіяльність та неефективне державне управління у сфері ветеранської політики ставить під загрозу національну безпеку України. Тому ми вимагаємо негайної відставки міністерки у справах ветеранів Юлії Лапутіної, повної перевірки діяльності міністерства та кардинальної зміни формату взаємовідносин нового міністра із ветеранською спільнотою», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, депутати Київради ухвалили постанову про звернення до президента України та уряду щодо заходів для розв'язання питання влаштування Національного військового меморіального кладовища і Київського міського військового кладовища саме у столиці. «За» проголосували 76 депутатів.

До відома, у Міністерстві у справах ветеранів України планували розпочати будівництво Національного військового меморіального кладовища наприкінці листопада 2023 року.

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Теги: ветеран Міністерство у справах ветеранів Юлія Лапутіна

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