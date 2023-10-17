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У Києві стартував проєкт психологічної підтримки сімей військовослужбовців (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У Києві стартував проєкт психологічної підтримки сімей військовослужбовців (фото)
Головною складовою проєкту є психологічні тренінги, розроблені професіоналами галузі
фото: Facebook/Марина Хонда

Головною складовою проєкту є психологічні тренінги, розроблені професіоналами галузі

У Києві розпочався проєкт комплексної психологічної підтримки сімей військовослужбовців. Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда на своїй сторінці у Facebook.

«Сім’ї військовослужбовців, які очікують на повернення своїх близьких із зони бойових дій, переживають великий стрес та тривогу. Військові повертаються із фронту з унікальним досвідом. І наше завдання – допомогти родині, навчити їх комунікувати по-новому, щоб не травмувати одне одного. Це не просто проєкт, а спільнота, де сім’ї можуть знайти розуміння та підтримку, навчитися ефективній комунікації та налагодити зв’язок після вимушеної розлуки», – каже Хонда.

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У Києві розпочався проєкт комплексної психологічної підтримки сімей військовослужбовців
фото: Facebook/Марина Хонда

За словами заступниці голови КМДА, головною складовою проєкту є психологічні тренінги, розроблені професіоналами галузі. Вони допоможуть учасникам освоїти дієві стратегії для покращення свого емоційного стану, підвищити стійкість, ефективно впоратися зі стресом та тривогою.

Також передбачені окремі консультації для підлітків, щоб допомогти їм пережити психотравмуючий досвід. Крім того, учасники отримають індивідуальні консультації психолога та юридичний супровід.

Основні напрями роботи груп:

  • підтримка учасників у колі розуміючих, спілкування з іншими учасниками на спільні теми, пов’язані з тим, що рідна людина на фронті;
  • отримання навичок екологічного проживання складних почуттів;
  • психоедукація/інформування;
  • фактори впливу на світосприйняття військовослужбовців та їхніх родин, вплив на стосунки;
  • як допомагати собі, коли психологічно складно;
  • як спілкуватися з дітьми про те, що близькі на фронті;
  • групові форми роботи: вправи, арттерапія тощо.

Для того, щоб долучитися до проєкту, потрібно звернутися на міську службу телефону довіри за номером 15-00.

«Після цього ви потрапите на консультацію, під час якої спеціалісти визначать, вам потрібна групова чи індивідуальна робота. Важливо пам’ятати: те, що працює для однієї сім’ї, може не працювати для іншої. Фахівці підходитимуть до кожного члена родини з урахуванням досвіду, індивідуальних потреб та емоційного стану», – наголосила заступниця голови КМДА.

Нагадаємо, на базі Національного авіаційного університету відкрили перший у столиці Центр ветеранського розвитку.

Раніше у Києві відбулася терапевтична зустріч для захисників та захисниць.

До слова, Копенгаген надасть Києву напрацювання за декілька років у питаннях комплексної адаптації ветеранів до цивільного життя.

Теги: Марина Хонда ветеран військові Київ КМДА

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