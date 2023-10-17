У Києві стартував проєкт психологічної підтримки сімей військовослужбовців (фото)

Головною складовою проєкту є психологічні тренінги, розроблені професіоналами галузі

У Києві розпочався проєкт комплексної психологічної підтримки сімей військовослужбовців. Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда на своїй сторінці у Facebook.

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«Сім’ї військовослужбовців, які очікують на повернення своїх близьких із зони бойових дій, переживають великий стрес та тривогу. Військові повертаються із фронту з унікальним досвідом. І наше завдання – допомогти родині, навчити їх комунікувати по-новому, щоб не травмувати одне одного. Це не просто проєкт, а спільнота, де сім’ї можуть знайти розуміння та підтримку, навчитися ефективній комунікації та налагодити зв’язок після вимушеної розлуки», – каже Хонда.

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У Києві розпочався проєкт комплексної психологічної підтримки сімей військовослужбовців фото: Facebook/Марина Хонда

За словами заступниці голови КМДА, головною складовою проєкту є психологічні тренінги, розроблені професіоналами галузі. Вони допоможуть учасникам освоїти дієві стратегії для покращення свого емоційного стану, підвищити стійкість, ефективно впоратися зі стресом та тривогою.

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Також передбачені окремі консультації для підлітків, щоб допомогти їм пережити психотравмуючий досвід. Крім того, учасники отримають індивідуальні консультації психолога та юридичний супровід.

Основні напрями роботи груп:

підтримка учасників у колі розуміючих, спілкування з іншими учасниками на спільні теми, пов’язані з тим, що рідна людина на фронті;

отримання навичок екологічного проживання складних почуттів;

психоедукація/інформування;

фактори впливу на світосприйняття військовослужбовців та їхніх родин, вплив на стосунки;

як допомагати собі, коли психологічно складно;

як спілкуватися з дітьми про те, що близькі на фронті;

групові форми роботи: вправи, арттерапія тощо.

Для того, щоб долучитися до проєкту, потрібно звернутися на міську службу телефону довіри за номером 15-00.

«Після цього ви потрапите на консультацію, під час якої спеціалісти визначать, вам потрібна групова чи індивідуальна робота. Важливо пам’ятати: те, що працює для однієї сім’ї, може не працювати для іншої. Фахівці підходитимуть до кожного члена родини з урахуванням досвіду, індивідуальних потреб та емоційного стану», – наголосила заступниця голови КМДА.

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Нагадаємо, на базі Національного авіаційного університету відкрили перший у столиці Центр ветеранського розвитку.

Раніше у Києві відбулася терапевтична зустріч для захисників та захисниць.

До слова, Копенгаген надасть Києву напрацювання за декілька років у питаннях комплексної адаптації ветеранів до цивільного життя.