Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія готується до перехоплення ініціативи на фронті – Time

Надія Карбунар
glavcom.ua
Росія готується до перехоплення ініціативи на фронті – Time
Те, що зараз відбувається на фронті – це війна виснаження
фото з відкритих джерел

Окупанти хочуть перебрати ініціативу до кінця зими

Країна-агресорка РФ продовжує атакувати Україну з усіх напрямків. Зокрема, упродовж останніх трьох тижнів війська Путіна провели потужні штурми. Про це йдеться у матеріалі Time.

РФ готується до атак по цивільній інфраструктурі

Британський ексвійськовий Мейсер Гіффорд, який воює за Україну, назвав цей період «темними та важкими часами».

Російський диктатор Володимир Путін у відповідь на літній контрнаступ Києва наказав російським військам розпочати локальні контратаки в кількох точках уздовж 1000-кілометрового фронту. Окупанти хочуть перебрати ініціативу до кінця зими.

«Росія кинула більше людей і техніки для кількох лютих нападів на північному сході Донбасу, у напрямку Куп’янська; на південному сході Донбасу – в Авдіївці; і на Запоріжжі, на північ від Токмака, щоб зупинити просування українців на південь», – мовиться у повідомленні.

Крім того, зазначає видання, РФ, ймовірно, готується атакувати українську цивільну інфраструктуру, як і торік.

Особливо показовим є поновлення російських атак на Авдіївку, які почалися 7 жовтня. Росіяни намагаються оточити місто, залучивши приблизно шість бригад, велику кількість авіації та артилерії з інших частин, бомбардуючи дві українські бригади, які утримують місто. Поки що українські сили запекло захищають Авдіївку, а росіяни не здійснили оточення, хоча спроби тривають.

Ситуація на Донеччині

Окупанти продовжують штурми на Авдіївку, яка залишається стратегічно важливим містом, зокрема тому що розташована на ключовій трасі до міста Донецька, так само близько до аеропорту, як і до північних околиць міста», – пише видання.

«Якщо ЗСУ зараз втратять Авдіївку, то будуть заблоковані на півдні, і більшість із того, що вони досягли на Донбасі далі на північ, не матиме значення», – зазначається у матеріалі.

Наразі на фронті для оборони Авдіївки залучено 1-шу танкову бригаду України та частини 47-ї механізованої бригади, яка запекло воювала на Запоріжжі.

«Точаться запеклі бої за контроль над коксохімічним заводом на північному фланзі Авдіївки та піщаним кар’єром у селі Опитне на південному фланзі. Ці дві промислові зони справді мають значення», – вказано у повідомленні..

Контрнаступ України добігає кінця

Видання пише і про те, що контрнаступ України майже добіг кінця, тому залишається тримати вже ті позиції, які вдалося зайняти, та готуватися до операцій наступного року.

«Але президент Зеленський не погоджується або не хоче цього визнавати, оскільки на Заході склалося враження, що його війна за виживання України, здається, зайшла в глухий кут. Київ глибоко розчарований тим, що не демонструє більшого прогресу у своєму літньому наступі», – пише видання.

Утім, видання пише, що ситуація краща, ніж «безвихідна», оскільки ЗСУ завдають великих втрат російським силам під час своїх недавніх атак.

«За десять днів, починаючи з 10 жовтня, візуально підтверджені втрати Росії в Авдіївці склали 109 одиниць техніки, включаючи танки, бойові машини та підрозділи підтримки. Це більше, ніж технічне забезпечення однієї бригади. За останній тиждень втрати Росії не зменшилися - серед особового складу було ліквідовано по кілька сотень людей за добу. Росіяни все ще проводять атаки за допомогою "м'ясних штурмів», – пише видання.

Успіхи українська армія показує і на південь від Оріхова в Запорізькій області, де намагається прорватися до Токмака та відкрити шлях до узбережжя, розділивши російські війська навпіл.

«Зараз це виглядає малоймовірним, але росіяни використали свої резерви, утримуючи на північ від Токмака. Київ, можливо, все ще сподівається, що оборона Росії виявиться крихкою в тилу, якщо тільки вони зможуть прорвати більше передових ліній оборони», – сказано у статті.

Війна на виснаження

За даними видання, те, що зараз відбувається на фронті – це війна виснаження.

«У війнах на виснаження зрештою виграє та сторона, яка може найкращим чином налагодити свою промисловість і застосувати свій продуктивний потенціал безпосередньо на полі бою – від високотехнологічних кіберсистем до куль, берців і сухпайків», – пише видання.

Там також зазначають, що Росія, ймовірно, не зможе здійснити ще один повноцінний стратегічний наступ на Україну щонайменше до весни 2025 року.

«Якщо Київ не поступиться до цього часу або західні союзники України фактично не припинять свою матеріальну підтримку», – пише видання.

Раніше політичний і військовий аналітик, ветеран АТО, колишній командир роти в батальйоні «Айдар» (2014) Євген Дикий розповів, що в Україні великої мобілізації не уникнути.

Читайте також: Ситуація під Авдіївкою значно погіршилася, можливе оточення – Bild
Теги: росіяни окупанти армія війна ветеран путін промисловість Айдар машини президент місто Євген Дикий танки диктатор втрати перехоплення наступ контрнаступ росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Захисники ліквідували ще 660 окупантів та вісім ворожих танків
ЗСУ відправили на той світ ще майже 700 окупантів: оновлені втрати РФ
Сьогодні, 09:19
Загальні втрати ворога на Таврійському напрямку за 28 жовтня склали 489 осіб
ЗСУ на Таврійському напрямку «відмінусували» ще пів тисячі окупантів
Сьогодні, 12:59
ЗСУ показали відео бойової роботи біля Красногорівки
ЗСУ «підсмажили» колону окупантів біля Красногорівки на Донеччині (відео)
Сьогодні, 14:38

Події в Україні

Снайпер влучним пострілом ліквідував окупанта (відео)
Снайпер влучним пострілом ліквідував окупанта (відео)
Росія готується до перехоплення ініціативи на фронті – Time
Росія готується до перехоплення ініціативи на фронті – Time
Прикордонники збили поблизу Авдіївки ворожий штурмовик за $11 млн
Прикордонники збили поблизу Авдіївки ворожий штурмовик за $11 млн
ЗСУ «підсмажили» колону окупантів біля Красногорівки на Донеччині (відео)
ЗСУ «підсмажили» колону окупантів біля Красногорівки на Донеччині (відео)
ЗСУ на Таврійському напрямку «відмінусували» ще пів тисячі окупантів
ЗСУ на Таврійському напрямку «відмінусували» ще пів тисячі окупантів
Ситуація в регіонах: понад 130 ударів по Запорізькій області та поранені на Херсонщині
Ситуація в регіонах: понад 130 ударів по Запорізькій області та поранені на Херсонщині

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
76K
Новий гігантський стіл Путіна насмішив світ
29K
Політолог пояснив, чому чутки про смерть Путіна шкодять українцям
19K
День автомобіліста 2023: привітання у віршах, картинках та прозі
17K
29 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6384
Медицина по-німецьки. Пацієнтам стає добре вже на вході до лікарень
4553
Кандидат в президенти США призупинив свою кампанію

Новини

Хмарно, майже без опадів: прогноз погоди на 29 жовтня
Сьогодні, 05:02
29 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:52
Україна спільно з США створила «гібридні» системи ППО: подробиці
Вчора, 23:53
Морський коридор України відновив роботу: до портів прибули відразу 10 суден
Вчора, 14:45
Знищено засоби ППО та «Солнцепьок»: ЗСУ потужно вдарили по окупантах
Вчора, 07:19
Україну знову накриють дощі: прогноз погоди на 28 жовтня
Вчора, 05:40

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту