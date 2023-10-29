Росія готується до перехоплення ініціативи на фронті – Time

Те, що зараз відбувається на фронті – це війна виснаження

Окупанти хочуть перебрати ініціативу до кінця зими

Країна-агресорка РФ продовжує атакувати Україну з усіх напрямків. Зокрема, упродовж останніх трьох тижнів війська Путіна провели потужні штурми. Про це йдеться у матеріалі Time.

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РФ готується до атак по цивільній інфраструктурі

Британський ексвійськовий Мейсер Гіффорд, який воює за Україну, назвав цей період «темними та важкими часами».

Російський диктатор Володимир Путін у відповідь на літній контрнаступ Києва наказав російським військам розпочати локальні контратаки в кількох точках уздовж 1000-кілометрового фронту. Окупанти хочуть перебрати ініціативу до кінця зими.

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«Росія кинула більше людей і техніки для кількох лютих нападів на північному сході Донбасу, у напрямку Куп’янська; на південному сході Донбасу – в Авдіївці; і на Запоріжжі, на північ від Токмака, щоб зупинити просування українців на південь», – мовиться у повідомленні.

Крім того, зазначає видання, РФ, ймовірно, готується атакувати українську цивільну інфраструктуру, як і торік.

Особливо показовим є поновлення російських атак на Авдіївку, які почалися 7 жовтня. Росіяни намагаються оточити місто, залучивши приблизно шість бригад, велику кількість авіації та артилерії з інших частин, бомбардуючи дві українські бригади, які утримують місто. Поки що українські сили запекло захищають Авдіївку, а росіяни не здійснили оточення, хоча спроби тривають.

Ситуація на Донеччині

Окупанти продовжують штурми на Авдіївку, яка залишається стратегічно важливим містом, зокрема тому що розташована на ключовій трасі до міста Донецька, так само близько до аеропорту, як і до північних околиць міста», – пише видання.

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«Якщо ЗСУ зараз втратять Авдіївку, то будуть заблоковані на півдні, і більшість із того, що вони досягли на Донбасі далі на північ, не матиме значення», – зазначається у матеріалі.

Наразі на фронті для оборони Авдіївки залучено 1-шу танкову бригаду України та частини 47-ї механізованої бригади, яка запекло воювала на Запоріжжі.

«Точаться запеклі бої за контроль над коксохімічним заводом на північному фланзі Авдіївки та піщаним кар’єром у селі Опитне на південному фланзі. Ці дві промислові зони справді мають значення», – вказано у повідомленні..

Контрнаступ України добігає кінця

Видання пише і про те, що контрнаступ України майже добіг кінця, тому залишається тримати вже ті позиції, які вдалося зайняти, та готуватися до операцій наступного року.

«Але президент Зеленський не погоджується або не хоче цього визнавати, оскільки на Заході склалося враження, що його війна за виживання України, здається, зайшла в глухий кут. Київ глибоко розчарований тим, що не демонструє більшого прогресу у своєму літньому наступі», – пише видання.

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Утім, видання пише, що ситуація краща, ніж «безвихідна», оскільки ЗСУ завдають великих втрат російським силам під час своїх недавніх атак.

«За десять днів, починаючи з 10 жовтня, візуально підтверджені втрати Росії в Авдіївці склали 109 одиниць техніки, включаючи танки, бойові машини та підрозділи підтримки. Це більше, ніж технічне забезпечення однієї бригади. За останній тиждень втрати Росії не зменшилися - серед особового складу було ліквідовано по кілька сотень людей за добу. Росіяни все ще проводять атаки за допомогою "м'ясних штурмів», – пише видання.

Успіхи українська армія показує і на південь від Оріхова в Запорізькій області, де намагається прорватися до Токмака та відкрити шлях до узбережжя, розділивши російські війська навпіл.

«Зараз це виглядає малоймовірним, але росіяни використали свої резерви, утримуючи на північ від Токмака. Київ, можливо, все ще сподівається, що оборона Росії виявиться крихкою в тилу, якщо тільки вони зможуть прорвати більше передових ліній оборони», – сказано у статті.

Війна на виснаження

За даними видання, те, що зараз відбувається на фронті – це війна виснаження.

«У війнах на виснаження зрештою виграє та сторона, яка може найкращим чином налагодити свою промисловість і застосувати свій продуктивний потенціал безпосередньо на полі бою – від високотехнологічних кіберсистем до куль, берців і сухпайків», – пише видання.

Там також зазначають, що Росія, ймовірно, не зможе здійснити ще один повноцінний стратегічний наступ на Україну щонайменше до весни 2025 року.

«Якщо Київ не поступиться до цього часу або західні союзники України фактично не припинять свою матеріальну підтримку», – пише видання.

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Раніше політичний і військовий аналітик, ветеран АТО, колишній командир роти в батальйоні «Айдар» (2014) Євген Дикий розповів, що в Україні великої мобілізації не уникнути.