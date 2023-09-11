Стало відомо, коли розпочнеться будівництво Національного військового кладовища

Кладовище мають створити у Гатненській громаді під Києвом

У Міністерстві у справах ветеранів України планують розпочати будівництво Національного військового меморіального кладовища наприкінці листопада 2023 року. Про це повідомив перший заступник Міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун.

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Кладовище мають створити у Гатненській громаді під Києвом.

«Технічно й документально роботи розпочалися. Отримано низку технічних умов щодо проєктування Національного військового меморіального кладовища. Безпосередньо саме будівництво плануємо розпочати наприкінці листопада, і здачу першої черги, для того, щоб могли проводити поховання наших полеглих героїв, до кінця 2023 року», – зазначив Порхун.

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Нагадаємо, у серпні уряд прийняв постанову про реалізацію експериментального проєкту щодо проєктування Національного військового меморіального кладовища (НВМК) на території Гатненської сільської територіальної громади Фастівського району Київської області. Це дозволить прискорити терміни створення меморіального комплексу.

Місце розташування було обрано за такими критеріями: загальна площа земельної ділянки має бути більше ніж 100 гектарів з урахуванням санітарних норм та можливістю будівництва меморіального комплексу, зручна локація з наявним громадським транспортом, можливість проведення офіційних церемоніальних заходів. І найголовніше – ділянка не повинна мати юридичних перепон, які здатні зупинити будівництво кладовища.

НВМК включатиме комплекс споруд та площ: військове кладовище, музей, ритуальну будівлю, сучасний крематорій та інші необхідні споруди для організації почесних поховань. Комплекс поєднуватиме в собі як традиційні поховання, так і поховання в колумбарії.

«Політика Героїв є дуже важливою, особливо зараз, коли наша країна знаходиться у стані війни. І пам'ять про тих, хто віддав найдорожче – своє життя – за свободу і незалежність України, має бути гідно увіковічнена. Національне військове меморіальне кладовище створюється вперше в історії нашої держави. Ми беремо за основу Арлінгтонський національний цвинтар. Поховання тут здійснюватимуться за згодою родин полеглих Захисників і Захисниць України», – наголосив Порхун.

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До слова, кладовище облаштують на земельних ділянках площею 258,7 га і 7,9 га.