Мама захисника Маріуполя виступила у Київраді: щемливе відео

Підтримати звернення до президента та уряду просила столичних депутатів Віра Литвиненко – мати полеглого військового з «Азова»

Депутати Київради ухвалили постанову про звернення до президента України та уряду щодо заходів для розв'язання питання влаштування Національного військового меморіального кладовища і Київського міського військового кладовища саме у столиці. «За» проголосували 76 депутатів. Про це йшлося на засіданні Київради.

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Підтримати звернення до президента та уряду просила столичних депутатів Віра Литвиненко – мати полеглого військового з «Азова» Владислава Литвиненка, який боронив Маріуполь. Жінка разом із родинами інших полеглих воїнів відстоює облаштування Національного військового меморіального кладовища саме у Києві, а не його межами, як це неодноразово пропонували посадовці.

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За словами Віри Литвиненко, терміни тимчасового зберігання праху загиблих на війні захисників вже добігли кінця. Зокрема, і її сина. Вже понад рік рідні полеглих військовослужбовців чекають на створення Національного військового меморіального кладовища у Києві.

«Ми й гадки не мали, що під час такої страшної війни ми будемо благати, вимагати від влади, від держави гідного ставлення до полеглих Героїв та їхніх родин, що ми будемо виборювати місце останнього спочинку наших синів. Героїв, які не задумуючись стали на захист Батьківщини у 14-му році та згодом із початку повномасштабного вторгнення. Чим завдячила нам держава: зневагою й приниженням», – заявила мати загиблого воїна.

Жінка обурюється, що посадовці неодноразово змінювали земельну ділянку, де збираються звести військове кладовище. А побажання родин загиблих у цьому питанні ігнорують.

«Кожні пів року змінює ділянку, не відповідає на наші звернення, не звертає увагу на чисельні акції, пресконференції, які ми проводимо, ігнорує наші вимоги створити Національне військове меморіальне кладовище в межах столиці. Затягується час і його втрачено вже дуже багато», – нарікає Віра Литвиненко.

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Нагадаємо, Київрада готує звернення до президента України та уряду вжити заходів щодо розв'язання питання влаштування Національного військового меморіального кладовища та Київського міського військового кладовища.

До відома, у Міністерстві у справах ветеранів України планують розпочати будівництво Національного військового меморіального кладовища наприкінці листопада 2023 року.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів вирішив перенести місце створення Національного військового меморіального кладовища (НВМК) з Києва до Гатного у Фастівському районі Київської області.