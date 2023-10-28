Головна Думки вголос Валентин Кім
search button user button menu button
Валентин Кім Психолог

Реінтеграція ветеранів. Треба діяти вже зараз

glavcom.ua
Після війни в Україні будуть сотні тисяч ветеранів
фото з відкритих джерел

Внутрішню політику залучення ветеранів впроваджують лише великі бізнеси

Нещодавно в Києві пройшов черговий «Київський економічний форум». Серед його висновків є наступні:

  • Людський капітал – головна проблема держави і бізнесу. Історично лише 30% вимушених емігрантів повертаються на батьківщину. Україна може бути унікальним прикладом, питання – в якому аспекті.
  • Зараз великий бізнес має 13% мобілізованих, з яких 2,5% загиблі. Цифри будуть зростати.
  • Проблема реінтеграції ветеранів має стати центральною темою наступного форуму. Внутрішню політику залучення ветеранів впроваджують лише великі бізнеси.

Важливо, що питання реінтеграції ветеранів піднімається бізнесом вже зараз. В даному випадку держава традиційно діє не якісно і з суттєвим запізненням. Але є надія на бізнес і це добре.

Для себе відзначив, що мої висновки по сучасній соціальній ситуації в країні співпадають з висновками форуму.

В цьому році я разом з колегами розробив тренінг для керівників підрозділів, в які повертаються демобілізовані ветерани. Провели кілька тренінгів для великих українських компаній. Отримали корисний досвід, працюємо над вдосконаленням вправ, розробили он-лайн варіант цього тренінгу.

Але, погоджуючись з висновками форуму, хочу сказати, що дійсно такі тренінги може «потягнути» лише великий бізнес. І справа не в грошах, а більше в кількісному факторі. Ось основні особливості такого стану:

  • Невеликий бізнес має невелику частку мобілізованих. Інколи в компанії лише 1-2 люди перебувають в ЗСУ. А інколи і зовсім нікого. Це не означає, що проблема реінтеграції не стоїть перед керівництвом та колективами, але вона точно не виглядає настільки критичною виходячи з кількості мобілізованих працівників. Для великих компаній проблема реінтеграції ветеранів виглядає більш масштабною, але це означає, що ця проблема має шанс бути краще дослідженою та пропрацьованою відповідальними працівниками та залученими фахівцями.
  • Малий або середній бізнес інколи навіть не мають можливості перерозподілити таку функцію роботи з демобілізованими (а також і з мобілізованими) працівниками на когось із співробітників. Найчастіше таку функцію в великих компаніях виконують HR. В малому бізнесі таких фахівців часто просто немає (не завжди, звичайно, але наявність такого фахівця скоріше є виключенням), а в середньому вони і так настільки універсали і відповідають за такий широкий функціонал, що вішати на них ще й функцію супроводу та реінтеграції ветеранів буде вже занадто. Питання не в тому, що вони не хочуть цим займатися. Скоріше навпаки – хочуть!!! Але реінтеграція людини з воєнним досвідом (не обов’язково із воєнною психологічною травмою, але і такі випадки можливі) це завдання, яке потребує не тільки кваліфікації, але й ресурсу.
  • Малий і середній бізнес мають менші колективи і, як наслідок, більш тісні контакти і зв’язки між працівниками. Це значно полегшує подальшу роботу з реінтеграції, але не робить її безпроблемною і, головне, не гарантує що вона буде ефективнішою. Тобто не всі практики великого бізнесу можна застосувати в середньому чи малому. І навпаки.
  • Практичний досвід вже зараз показує, що основний акцент в роботі по реінтеграції ветеранів знову буде покладено на лінійних керівників. Тобто окрім своєї основної функції – керувати людьми і процесами, наші лінійні керівники ще мають стати трошки психологами та соціальними працівниками. Зрозуміло що це нове навантаження на ланку керівників, з яким також слід працювати, підвищуючи кваліфікацію цих працівників. Саме тому наша команда перший тренінг розробила саме для них.
  • Окрім реінтеграції ветеранів однією з найбільших проблем є і проблема реінтеграції українців, які виїхали за кордон, а зараз повертаються. Це ще одна задача, яку слід вирішувати обережно і враховуючі безліч соціальних і психологічних чинників. Інакше проблема повернення мігрантів стане дійсно глобальною.

Зараз корпоративна культура багатьох компаній нагадує гру з нульовою сумою – проявляючи повагу до військових і ветеранів відбувається знецінення інших категорій працівників (поки що цей процес не дуже помітний, але його тенденція цілком очевидна).

Особливо дістається «понавиїхавшим» за кордон, а інколи і «понаїхавшим» з інших регіонів. Враховуючи, що тривалий стрес (в якому перебуваємо ми всі) неодмінно призводить до кризи толерантності, то «бюджет» поваги до всіх, хто не вкладається в категорії військовий-ветеран неодмінно скорочується.

І це теж проблема, яку слід вирішувати одночасно з розробкою програм по реінтеграції ветеранів.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Україна бізнес ветеран

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Бої за Авдіївку тривають
Авдіївка – це як повномасштабне вторгнення 2022 року в мініатюрі
25 жовтня, 13:23
Якщо технологічний ресурс ми можемо компенсувати зброєю і технікою союзників, то людський ресурс відновити неможливо
Довга війна. Ми повинні перевести на військові рейки психіку – інакше нам не вистояти
29 вересня, 14:50
Зеленський заінтригував українців, окупанти збили власний літак. Головне за 29 вересня
Зеленський заінтригував українців, окупанти збили власний літак. Головне за 29 вересня
29 вересня, 21:00
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
Столтенберг прокоментував конфлікт між Україною та Польщею
29 вересня, 22:50
Допомога буде спрямована на покриття витрат на електроенергію та оренду житла
ООН надасть Україні $123 млн для проходження зимового періоду
1 жовтня, 02:22
Учасники ініціативи готують з приводу відмови від зміни назви звернення до СБУ
Мешканці Червонограда виступили проти перейменування міста: пропагандисти відреагували
11 жовтня, 11:24
Бізнес закликає «Укрзалізницю» не підвищувати тарифи на перевезення: це завдасть збитків та банкрутств
«Це стане шоком для економіки»: Бізнес звернувся до «Укрзалізниці»
13 жовтня, 15:09
Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі
Білий дім відреагував на новий наступ росіян на Донбасі
14 жовтня, 02:54
Ракети влучили у будівлю пансіонату та зерносховище на Одещині
Ракетна атака на південь і удар дронами по Нікополю: яка ситуація в регіонах
7 жовтня, 11:09

Валентин Кім

Реінтеграція ветеранів. Треба діяти вже зараз
Реінтеграція ветеранів. Треба діяти вже зараз
Про порнографію і національну/релігійну ідентичність
Про порнографію і національну/релігійну ідентичність
Реінтеграція ветеранів до цивільного життя. Реальний досвід
Реінтеграція ветеранів до цивільного життя. Реальний досвід
Новітні варвари. Звідки така жорстокість у сучасних війнах
Новітні варвари. Звідки така жорстокість у сучасних війнах
Держава та волонтери. Звідки взялась цифра в 3%?
Держава та волонтери. Звідки взялась цифра в 3%?
Росіян очікує посилення репресій. І ось чому
Росіян очікує посилення репресій. І ось чому

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
87K
Путін помер? Розвідка прокоментувала чутки
64K
Скільки коштує зібрати «азовця»: військові назвали приголомшливу цифру
29K
Авдіївка і «пастка Пригожина»
14K
На Київ та область обрушився ураганний вітер
9774
Штучний інтелект показав, який вигляд міг би мати Путін у 2030 році (фото)
4347
Національний радіодиктант. Відома редакторка вказала на помилки, яких припустилися організатори

Новини

Знищено засоби ППО та «Солнцепьок»: ЗСУ потужно вдарили по окупантах
Сьогодні, 07:19
Україну знову накриють дощі: прогноз погоди на 28 жовтня
Сьогодні, 05:40
Умєров провів розмову з главою Пентагону: про що говорили
Сьогодні, 03:20
28 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:22
Окупанти перегруповують свої війська на одному з напрямків: дані Генштабу
Вчора, 07:24
Дощі та сильні пориви вітру: прогноз погоди на 27 жовтня
Вчора, 04:54

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту