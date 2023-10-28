Реінтеграція ветеранів. Треба діяти вже зараз

Після війни в Україні будуть сотні тисяч ветеранів

Внутрішню політику залучення ветеранів впроваджують лише великі бізнеси

Нещодавно в Києві пройшов черговий «Київський економічний форум». Серед його висновків є наступні:

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Людський капітал – головна проблема держави і бізнесу. Історично лише 30% вимушених емігрантів повертаються на батьківщину. Україна може бути унікальним прикладом, питання – в якому аспекті.

Зараз великий бізнес має 13% мобілізованих, з яких 2,5% загиблі. Цифри будуть зростати.

Проблема реінтеграції ветеранів має стати центральною темою наступного форуму. Внутрішню політику залучення ветеранів впроваджують лише великі бізнеси.

Важливо, що питання реінтеграції ветеранів піднімається бізнесом вже зараз. В даному випадку держава традиційно діє не якісно і з суттєвим запізненням. Але є надія на бізнес і це добре.

Для себе відзначив, що мої висновки по сучасній соціальній ситуації в країні співпадають з висновками форуму.

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В цьому році я разом з колегами розробив тренінг для керівників підрозділів, в які повертаються демобілізовані ветерани. Провели кілька тренінгів для великих українських компаній. Отримали корисний досвід, працюємо над вдосконаленням вправ, розробили он-лайн варіант цього тренінгу.

Але, погоджуючись з висновками форуму, хочу сказати, що дійсно такі тренінги може «потягнути» лише великий бізнес. І справа не в грошах, а більше в кількісному факторі. Ось основні особливості такого стану:

Невеликий бізнес має невелику частку мобілізованих. Інколи в компанії лише 1-2 люди перебувають в ЗСУ. А інколи і зовсім нікого. Це не означає, що проблема реінтеграції не стоїть перед керівництвом та колективами, але вона точно не виглядає настільки критичною виходячи з кількості мобілізованих працівників. Для великих компаній проблема реінтеграції ветеранів виглядає більш масштабною, але це означає, що ця проблема має шанс бути краще дослідженою та пропрацьованою відповідальними працівниками та залученими фахівцями.

Малий або середній бізнес інколи навіть не мають можливості перерозподілити таку функцію роботи з демобілізованими (а також і з мобілізованими) працівниками на когось із співробітників. Найчастіше таку функцію в великих компаніях виконують HR. В малому бізнесі таких фахівців часто просто немає (не завжди, звичайно, але наявність такого фахівця скоріше є виключенням), а в середньому вони і так настільки універсали і відповідають за такий широкий функціонал, що вішати на них ще й функцію супроводу та реінтеграції ветеранів буде вже занадто. Питання не в тому, що вони не хочуть цим займатися. Скоріше навпаки – хочуть!!! Але реінтеграція людини з воєнним досвідом (не обов’язково із воєнною психологічною травмою, але і такі випадки можливі) це завдання, яке потребує не тільки кваліфікації, але й ресурсу.

Малий і середній бізнес мають менші колективи і, як наслідок, більш тісні контакти і зв’язки між працівниками. Це значно полегшує подальшу роботу з реінтеграції, але не робить її безпроблемною і, головне, не гарантує що вона буде ефективнішою. Тобто не всі практики великого бізнесу можна застосувати в середньому чи малому. І навпаки.

Практичний досвід вже зараз показує, що основний акцент в роботі по реінтеграції ветеранів знову буде покладено на лінійних керівників. Тобто окрім своєї основної функції – керувати людьми і процесами, наші лінійні керівники ще мають стати трошки психологами та соціальними працівниками. Зрозуміло що це нове навантаження на ланку керівників, з яким також слід працювати, підвищуючи кваліфікацію цих працівників. Саме тому наша команда перший тренінг розробила саме для них.

Окрім реінтеграції ветеранів однією з найбільших проблем є і проблема реінтеграції українців, які виїхали за кордон, а зараз повертаються. Це ще одна задача, яку слід вирішувати обережно і враховуючі безліч соціальних і психологічних чинників. Інакше проблема повернення мігрантів стане дійсно глобальною.

Зараз корпоративна культура багатьох компаній нагадує гру з нульовою сумою – проявляючи повагу до військових і ветеранів відбувається знецінення інших категорій працівників (поки що цей процес не дуже помітний, але його тенденція цілком очевидна).

Особливо дістається «понавиїхавшим» за кордон, а інколи і «понаїхавшим» з інших регіонів. Враховуючи, що тривалий стрес (в якому перебуваємо ми всі) неодмінно призводить до кризи толерантності, то «бюджет» поваги до всіх, хто не вкладається в категорії військовий-ветеран неодмінно скорочується.

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І це теж проблема, яку слід вирішувати одночасно з розробкою програм по реінтеграції ветеранів.