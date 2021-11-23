Неофіційна робота: стало відомо, скільки українців ризикують залишитися без пенсії

Кожен п’ятий працівник в Україні зайнятий у неформальному секторі праці

Через шість років майже половина 60-річних українців ризикують залишитися без пенсії

В Україні кожен п'ятий громадянин може втратити право на пенсійне забезпечення та соціальний захист через те, що працює неофіційно. Про це заявила Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на сторінці в Facebook.

Вона звернула увагу, що через вимоги про наявність необхідного стажу для отримання пенсійних виплат та кількість зайнятих у неформальному секторі праці, приблизно через шість років майже половина 60-річних українців ризикують залишитися без пенсії.

«Згідно з новим законодавством, у 2027 році для того, аби вчасно отримати пенсію, громадянам України потрібно буде мати щонайменше 35 років стажу для чоловіків і 30 років для жінок. Всі, хто зараз працює неофіційно, ці вимоги виконати не зможуть, тому приблизно 45% українців у віці 60 років не матимуть права на пенсійне забезпечення», – заявила Денісова.

На думку омбудсменки, щоб «такі сумні прогнози не справдилися», важливо проводити роз'яснювальну роботу щодо наслідків неофіційного працевлаштування.

Вона додала, що моніторинг забезпечення органами виконавчої влади та місцевого самоврядування прав людини у сфері праці шляхом подолання незадекларованої праці «є одним із моїх Стратегічних напрямів діяльності на 2021 рік».

Нагадаємо, міністр економіки назвав сфери, де найчастіше платять зарплату в «конвертах».

Раніше повідомлялося, що прожитковий мінімум українців прив'яжуть до середньої зарплати.

Як раніше повідомлялося, в Україні відрізняються пенсії чоловіків та жінок. Однією з причин стало те, що у жінок переривається трудовий стаж, коли вони йдуть у декрет щодо догляду за дітьми, а це впливає на розмір виплат.

Нагадаємо, пенсії в Україні індексують щорічно і 2022 рік не стане винятком. Однак наступного року принцип перегляду пенсій трохи зміниться.