Робота мрії: експерти показали, скільки заробляють українські «айтішники»
Експерти сайту DOU проаналізували, скільки заробляли українські IT-фахівці минулого року
Портал DOU провів опитування українських ІТ-фахівців щодо їхньої роботи та зарплат. Всього було зібрано більше 8 тис. анкет від розробників усіх рівнів.
Респонденти, які взяли участь в дослідженні, в основному мешкають в Києві. На столицю припадає 42% розробників, далі йдуть Львів (14%) і Харків (13%).
Середній вік українських «айтішників» – 29 років. Частка жінок серед розробників досі залишається низькою — лише 7%.
Найпопулярніша мова програмування серед розробників – це JavaScript. Але її частка за останні пів року зменшилася на 3%.
Друге півріччя 2021 року стало рекордним за рівнем зростання зарплат, особливо для досвідчених спеціалістів.
Середні зарплати ІТ-архітекторів перетнули позначку $6,2 тис. Зарплата Senior Java збільшилася на $800, але найшвидше зростають заробітки у Scala-розробників, які зараз в середньому отримують $5,3 тис.
Середня зарплатня ІТ-фахівці в Україні:
- Системний архітектор – $6,2 тис.;
- Тім лідер – $5 тис.;
- Фахівець високого рівня рівня (senior) – $4,5 тис.;
- Фахівець середнього рівня (middle) – $2,5 тис.;
- Фахівець початкового рівня (junior) – $900;
- Інтерн – $400.
Читайте також: