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    Робота мрії: експерти показали, скільки заробляють українські «айтішники»

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    Скільки заробляють українські IT-фахівці - Робота мрії: експерти показали, скільки заробляють українські «айтішники»
    Скільки заробляють українські IT-фахівці
    фото з відкритих джерел

    Експерти сайту DOU проаналізували, скільки заробляли українські IT-фахівці минулого року

    Портал DOU провів опитування українських ІТ-фахівців щодо їхньої роботи та зарплат. Всього було зібрано більше 8 тис. анкет від розробників усіх рівнів.

    Респонденти, які взяли участь в дослідженні, в основному мешкають в Києві. На столицю припадає 42% розробників, далі йдуть Львів (14%) і Харків (13%).

    Середній вік українських «айтішників» – 29 років. Частка жінок серед розробників досі залишається низькою — лише 7%.

    Найпопулярніша мова програмування серед розробників – це JavaScript. Але її частка за останні пів року зменшилася на 3%.

    Друге півріччя 2021 року стало рекордним за рівнем зростання зарплат, особливо для досвідчених спеціалістів.

    Середні зарплати ІТ-архітекторів перетнули позначку $6,2 тис. Зарплата Senior Java збільшилася на $800, але найшвидше зростають заробітки у Scala-розробників, які зараз в середньому отримують $5,3 тис.

    Середня зарплатня ІТ-фахівці в Україні:

    • Системний архітектор – $6,2 тис.;
    • Тім лідер – $5 тис.;
    • Фахівець високого рівня рівня (senior) – $4,5 тис.;
    • Фахівець середнього рівня (middle) – $2,5 тис.;
    • Фахівець початкового рівня (junior) – $900;
    • Інтерн – $400.

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    Теги: зарплата IT-Фахівці
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    Робота мрії: експерти показали, скільки заробляють українські «айтішники»