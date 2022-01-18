Робота мрії: експерти показали, скільки заробляють українські «айтішники»

Експерти сайту DOU проаналізували, скільки заробляли українські IT-фахівці минулого року

Портал DOU провів опитування українських ІТ-фахівців щодо їхньої роботи та зарплат. Всього було зібрано більше 8 тис. анкет від розробників усіх рівнів.

Респонденти, які взяли участь в дослідженні, в основному мешкають в Києві. На столицю припадає 42% розробників, далі йдуть Львів (14%) і Харків (13%).

Середній вік українських «айтішників» – 29 років. Частка жінок серед розробників досі залишається низькою — лише 7%.

Найпопулярніша мова програмування серед розробників – це JavaScript. Але її частка за останні пів року зменшилася на 3%.

Друге півріччя 2021 року стало рекордним за рівнем зростання зарплат, особливо для досвідчених спеціалістів.

Середні зарплати ІТ-архітекторів перетнули позначку $6,2 тис. Зарплата Senior Java збільшилася на $800, але найшвидше зростають заробітки у Scala-розробників, які зараз в середньому отримують $5,3 тис.

Середня зарплатня ІТ-фахівці в Україні: