Інститут національної пам’яті звернувся до влади: українцям потрібне ще одне щеплення

«Соціум радикалізується»: на думку історика, окрім вакцини від коронавірусу, нація потребує щеплення від тоталітаризму

На думку керівника Інституту нацпам’яті Антона Дробовича, поряд з вакцинацією від коронавірусу, українцям слід щепитися від ще однієї небезпечної «інфекції» – тоталітаризму. Таку думку історик висловив в інтерв’ю «Главкому».

«Ідеться ж про неповторення тоталітарних практик, а це важлива річ, особливо в контексті того, що відбувається у найближчих сусідів. Там у тиранію сповзли, тут – соціум радикалізується. Не в усіх, звісно, проблеми зі збереженням демократії, але в декого з цим біда. Нам, українцям, потрібне щеплення не тільки від «ковіду», а й від тоталітаризму теж», – пояснив Антон Дробович.

Такою «вакциною» для суспільства науковець вважає створення Архіву національної пам’яті. Цей заклад мав би увібрати в себе всі справи репресивних органів колишнього Радянського Союзу – близько чотирьох млн кримінальних справ. Однак, для реалізації цього проекту загалом необхідні 680 млн грн, а у бюджеті на наступний рік закладені лише 100 млн.

«Це не необхідні 680, але початок справи. З цих 100 млн ані копійки не піде на апарат Інституту, все винятково – на архів», – зазначив Дробович.

«Якщо в бюджеті на 2022-й закладається більше фінансування для інших органів, то чому б не підтримати Інститут, не профінансувати належним чином архів?», – дивується історик.

Керівник установи також нагадав, що зараз продовжуються роботи над створенням ще одного закладу, важливого для збереження пам'яти народу – музею Голодомору. Він відзначив, що діюча влада дуже опікується цим проектом та планує звершити його до 2023 року, коли в Україні відзначатимуть 90 річницю Голодомору.

Нагадаємо, в Україні створили найбільший онлайн-архів XX століття.