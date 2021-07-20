В Україні створили найбільший онлайн-архів XX століття

Архів зібрано Меморіальним центром Голокосту «Бабин Яр»

Дослідники оцифрували понад 1 мільйон 200 тисяч документів, які стосуються періоду окупації Києва 1941–1943 років, трагедії Бабиного Яру, переселення єврейського населення в довоєнний час. Про це повідомляє пресслужба Благодійного фонду «Меморіал Голокосту «Бабин Яр».

«Завдяки онлайн-архіву величезна база документів стане доступною для вчених, родичів жертв, для кожного українця та світової спільноти. Зокрема, і матеріали, які багато років були засекречені. Ця інформація допоможе людям дізнатися правду про минуле своєї родини та про нашу історію, – зазначила заступниця генерального директора Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» Анна Фурман.

Серед них – актові книги РАЦСів, довідкові картотеки, фонди районних управ, дипломатичні документи, листи й фото учасників історичних подій. Дані постійно оновлюються.

Ці документи дозволяють отримати максимально повну інформацію про загиблих у Бабиному Яру, їхніх родичів, персоналізувати історії цих людей, а також розкрити раніше не відомі факти.

За словами Фурман, потрібно враховувати, що стан оригінальних документів, які знаходяться в архівах, із часом може погіршуватися. Тому переведення в діджитал-формат сприятиме збереженню національного архівного фонду.

Повідомляється, що наразі в онлайн-архіві вже доступні документи з чотирьох установ Києва (Державного архіву міста Києва, Державного архіву Київської області, Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України, Центрального державного архіву громадських об’єднань України), а також Державного архіву Івано-Франківської області. Незабаром на сайті будуть оприлюднені матеріали з Галузевого державного архіву СБУ.

Тим часом, президент Володимир Зеленський обговорив із президентом Ізраїлю скандальний проєкт у Бабиному Яру.