Керівник Інституту національної пам’яті розкритикував російський проєкт у Бабиному Яру

«Приватний проєкт – не надто якісний та добросовісний»

Керівник Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович вважає, що російський проєкт меморіалізації Бабиного Яру не надто якісний і реалізується неналежним чином. Про це він сказав в інтерв’ю «Главкому».

«Проєкт цей ну дуже дискусійний і породжує неймовірну кількість скандалів, і реалізується неналежним чином», – зазначив Дробович.

Проте, на його думку, не можна стверджувати, що цей проєкт знаменує перемогу російської пропаганди. «Щоб стверджувати подібне, треба мати залізобетонні докази щодо ворожості намірів того проєкту… Але рішення суду чи правоохоронних органів щодо нього ми не маємо. Маємо тільки оцінні судження», – сказав Дробович

Він додав, що не з усіма судженнями про цей проєкт погоджується. «Передусім, люди, які говорять про «зраду» у Бабиному Яру, не розрізняють державний заповідник та інші ініціативи. Те, що приватний проєкт – не надто якісний та добросовісний, з цим я погоджуюсь, але щоб казати про «троянського коня Путіна», треба мати вагоміші підстави», – вважає Дробович.

За його словами, Український інститут національної пам’яті звертався до уряду, до безпекових служб з певними застереженнями щодо російського проєкту. «Все, що ми могли зробити, ми зробили: я проінформував міністра, вийшов з певними застереженнями до уряду, звернувся до безпекових служб. Ми здійснювали нагляд за пошуковими роботами, коли їх проводив приватний Меморіальний центр. Висловлювали своє ставлення як публічно, та і на закритих урядових нарадах. Про все, що робив Меморіальний центр з помилками чи не належним чином, ми повідомляли. Своє бачення як зробити краще теж давали, якісні проєкти в Бабиному Яру і самі, і з партнерами реалізовували. Тож моя совість щодо цього чиста», – сказав Дробович.

Також він зазначив, не існує ніякого чіткого проєкту російського режисера Іллі Хржановського. «Ви не знайдете жодного документа, який би чітко показав, що саме Меморіальний центр планує робити у Бабиному Яру. Є якась 10-сторінкова художня концепція, яка не містить жодної конкретики. Те, що умовно – підкреслюю: умовно! – можна вважати проєктом Хржановського, було представлено на форумі «Україна 30». Але то був набір скетчів, не пов’язаних між собою. Тому є тільки одна зрозуміла концепція – це концепція, розроблена робочою групою при Національній академії наук», – сказав керівник Українського інституту національної пам’яті.

Нагадаємо, у 2016 році з ініціативи та коштом російських бізнесменів Михайла Фрідмана, Павла Фукса та Германа Хана був заснований Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр».

Як відомо, українські євреї висловили рішучу незгоду з проєктом Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр», ініційованим та фінансованим російськими мільярдерами, як таким, що має стати зброєю для російської пропаганди у її прагненні дискредитувати нашу державу в світі.