Ізовітова обурена ставленням суддів до адвокатів



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До адвокатів почали ставитися як до перешкоди для винесення обвинувальних вироків, - Ізовітова

У Вищому антикорупційному суді України адвокати почали стикатися з відкритими проявами дискримінації з боку суддів, - голова Асоціації адвокатів

Адвокати почали стикатися з відкритими проявами дискримінації з боку суддів під час запроваджених карантинних обмежень. Особливо відчутно ця тенденція проявляється у Вищому антикорупційному суді України. Про це повідомляє голова Національної асоціації адвокатів України Лідія Ізовітова.

Сьогодні, 18 вересня 2020 року в онлайн режимі відбулась міжнародна дискусія на тему: «Правове регулювання незалежної професійної діяльності адвоката в Україні». Захід був організований Національною асоціацією адвокатів України. В ньому також взяли участь представники Міжнародної комісії юристів.

Під час дискусії, зокрема, розглядалось питання особистої безпеки адвокатів та їх ролі в процесі захисту прав людини в Україні.

«Ми в черговий раз зіткнулися з нерозумінням ролі адвокатури в системі правосуддя з боку так званих органів антикорупційної інфраструктури. При цьому до антикорупційної інфраструктурі рік тому додалася ще одна інституція – це Вищий антикорупційний суд. Він уже став майданчиком дискримінації захисту. Ми бачимо, що під час судових засідань судді шляхом тиску на обвинувачених фактично змушують їх відмовитися від своїх захисників, інакше їм загрожує зміна запобіжного заходу», – наголосила голова НААУ Лідія Ізовітова.

Вона зазначила, що останнім часом в судовій практиці посилюється обвинувальний ухил, який є викликом для реалізації прав захисту і гарантій адвокатської діяльності.

«Ми зіткнулися з тим, що до адвокатів почали ставитися як до перешкоди для винесення обвинувальних вироків, і це особливо гостро проявилося під час карантину, введеного з березня цього року. Як не прикро, саме до такого формулювання вдалася голова Верховного суду, подаючи публічний приклад суддям нижчих інстанцій: «поки адвокатура буде сильніше прокуратури, Верховний суд не зможе забезпечувати винесення обвинувальних вироків», – нагадала Ізовітова.

На думку голови НААУ, такі заяви повністю перекреслюють фундаментальний принцип верховенства права, довіру до суду, змагальність процесу і рівність сторін.

Говорячи про рівень порушень прав адвокатів в Україні, Лідія Ізовітова повідомила що, офіційно зафіксовано тисячі таких фактів. Зокрема, лише в 2019 році регіональні ради адвокатів повідомили про 3 523 випадки порушень прав адвокатів. До Ради адвокатів України як вищого органу адвокатського самоврядування звернулися 106 адвокатів за фактом порушення їх професійних прав. Минулого року 2 адвокатів були вбиті, а ще на трьох були здійснені замахи на вбивство. Крім цього лише у другому кварталі поточного року в Україні сталося 42 санкціоновані обшуки і затримань адвокатів.

За даними регіональних рад, одним з найбільш частих порушень прав адвокатів є відмова в наданні інформації на адвокатський запит. У Київській області про таку відмову повідомили 92 адвоката, у м.Києві - 82. Всього по країні в II кварталі в РАР надійшло 313 звернень адвокатів про ненадання інформації на адвокатський запит, який є гарантованим законом інструментом роботи захисту.

Голова НААУ також повідомила, що цього року Рада адвокатів України прийняла 9 рішень, що стосуються порушень прав адвокатів з боку правоохоронних органів і судів. Більшість з них передбачають звернення до профільних міжнародних організацій, оскільки стосуються абсолютно неприйнятних фактів порушень прав адвокатів з боку органів державної влади.

«Це кримінальні справи проти адвокатів Володимира Богатиря, розслідування проти екс-віце-президента ПАРЄ, адвоката Георгія Логвинського і інших адвокатів, тиск з боку суддів Вищого антикорупційного суду на представників захисту в резонансних справах», – розповіла Ізовітова.

В НААУ повідомили, що сьогоднішня дискусія «Правове регулювання незалежної професійної діяльності адвоката в Україні» є вже третім спільним заходом, організованим спільно з Міжнародною комісією юристів.

В асоціації також нагадали, що в травні 2020 року МКЮ опублікувала звіт «Між молотом та ковадлом: напади на адвокатів в Україні», до якого включено результати місії в Україні з 4 по 8 березня 2019 року для оцінки ситуації щодо безпеки та незалежності діяльності адвокатів. За висновками міжнародних експертів адвокати в Україні, незважаючи на спроби влади реформувати судову та правоохоронну системи, залишаються під прицілом з неприйнятних причин. Адвокатів продовжують ототожнювати з їхніми клієнтами, вони стикаються з перешкодами у діяльності не лише з боку насильницьких екстремістських праворадикальних груп, але також як наслідок зловживання по відношенню до них юридичними процедурами.