«Я особисто йому нічого не обіцяв». Епіфаній прокоментував розрив зі своїм духовним батьком Філаретом



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Митрополит ПЦУ Епіфаній Фото Reuters

Філарет хотів, щоб Константинополь одразу визнав нас патріархатом – Епіфаній

Після об’єднавчого Собору стосунки між патріархом Філаретом і митрополитом ПЦУ Епіфанієм різко змінилися. До об’єднавчого Собору патріарх підтримував Епіфанія, але після отримання Томосу їхні шляхи розійшлися.

Про це в інтерв’ю з митрополитом ПЦУ Епіфанієм розповіло видання ZN.

«Патріарх Філарет був моїм наставником понад два десятиліття. І ми разом йшли до визнання і автокефалії. Однак виявилося, що він мав інше бачення майбутнього розвитку церкви. Хотів, щоб Константинополь одразу визнав нас патріархатом.

Коли вчитель тобі говорить те, що не є в даний момент корисним для церкви, щось кардинально змінюється. Вибір був важкий. Але я зробив його на користь майбутнього розвитку визнаної Православної церкви України. І якби вчинив інакше, то невідомо, яким би чином склалася подальша доля помісної церкви. Очевидно, був би розкол. Невідомо, як би на це відреагував Константинополь. Звучало багато думок, аж до відкликання Томосу», – розповів про свої стосунки з Філаретом митрополит Епіфаній.

Митрополит також прокоментував заяви Філарета про домовленості щодо реальної вади у ПЦУ.

«Я особисто йому нічого не обіцяв. Що підтвердив в своїх інтерв’ю сам патріарх. Переговорний процес тривав кілька місяців, протягом яких були намальовані різні моделі майбутнього об’єднання. Але до останніх днів велися дуже інтенсивні переговори. І врешті-решт все, що було закріплено почесним патріархом Філаретом на папері, було реалізовано в життя. Можна вести переговори про що завгодно, але потім підписується юридичний документ, яким керуються до кінця. Вагу має тільки те, що написано чорнилом і підписано. І спиратися на те, що хтось там казав або бажав в кулуарах, думаю, не можна», – сказав Епіфаній.

За словами митрополита, Філарет, залишаючись повноцінним керівником Православної церкви України, відводив йому місію голови управління Синоду у справах зовнішніх зв’язків.

«Патріарх Філарет сам у своїй голові склав певну модель керівництва церквою. І цього не озвучував. Сам підписав всі умови, які пред’явив Константинополь, вважаючи, що після виборів предстоятеля він залишиться повноцінним керівником Православної церкви України. Це стало помітно вже після Собору і отримання Томосу. Коли я почав говорити, як я бачу в майбутньому керівництво церквою, що потрібно збирати Синод, він раптом відповів, що буде так, як бачить він. Що він – патріарх, а я як митрополит, який обраний на Об’єднавчому соборі, буду виконувати почесну місію голови управління Синоду у справах зовнішніх зв’язків», – зазначив Епіфаній.