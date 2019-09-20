Замість діалогу Московський патріархат віддає перевагу ворожнечі

Православна Церква України послідовно виступає за дотримання права на свободу совісті та віросповідання, включаючи право релігійної громади вільно визначати релігійний центр, до якого вона хоче належати

Виступ на засіданні Конференції ОБСЄ, Варшава

Пані та панове!

Архиєпископ ЄВСТРАТІЙ, представник Православної Церкви України при Європейських інституціях

Сумно констатувати, що, як і раніше, релігійні та світські представники російської сторони, включаючи представників Московського Патріархату з України, використовують можливості міжнародних зустрічей для поширення пропаганди, спрямованої проти незалежної Православної Церкви України.

Перш за все, це стосується постійних звинувачень у нібито «захопленнях церков» Московського патріархату в Україні.

Релігійні громади в нашій країні мають статус юридичної особи і відповідно до загального права на свободу совісті та віросповідання, а також відповідно до законів України мають право на своїх загальних зборах приймати рішення про відмову від юрисдикції одного релігійного об’єднання та приєднання до іншого релігійного об’єднання. Московський патріархат намагається всіма доступними методами не допустити до того, щоби громади могли реалізувати таке право. Для цього використовується дезінформація, надзвичайний тиск, залякування активістів, тиск на владу тощо.

Православна Церква України послідовно виступає за дотримання права на свободу совісті та віросповідання, включаючи право релігійної громади вільно визначати релігійний центр, до якого вона хоче належати. Ми активно співпрацюємо з представниками ОБСЄ та інших міжнародних організацій з цих питань.

Як ми говорили раніше, ми відкриті та готові до конструктивного діалогу з представниками Московського патріархату в Україні, в тому числі щодо механізмів реалізації прав релігійних громад.

На жаль, як і раніше, замість діалогу, Московський патріархат віддає перевагу ворожнечі та несправедливим звинуваченням.

Ще одна важлива тема, яка потребує негайної реакції міжнародної спільноти, - це переслідування української православної громади на чолі з архієпископом Климентом з боку російської окупаційної влади, що відбуваються в Автономній Республіці Крим. Ховаючись за рішеннями російських судів, влада в окупованому Криму забрала храм у релігійної громади святих Володимира і Ольги в Сімферополі.

Представники громади звернулися до Комітету ООН з прав людини, який взявся за це питання і вимагав від російської сторони припинити виселення громади з церкви - але ця вимога також була проігнорована. Цього тижня влада розпочала «інвентаризацію майна» церкви з метою остаточного вигнання громади з неї.

Це лише один із багатьох прикладів переслідувань, тиску та залякування, яких зазнавали українські православні громади в окупованих Росією Криму та в частинах Донецької та Луганської областей. Ми просимо міжнародне співтовариство вжити всіх можливих заходів, щоби Росія, в захоплених і окупованих нею регіонах України, дотримувалася своїх зобов’язань і не порушувала права на свободу совісті та віросповідання.

Ми рекомендуємо БДІПЛ ОБСЄ та СММ в Україні розпочати моніторинг порушень свободи совісті та віросповідання в Криму, окупованому Росією регіоні України, особливо стосовно виконання рішення Комітету ООН з прав людини. Ми також рекомендуємо Російській Федерації виконати свої зобов’язання та припинити релігійні переслідування на окупованих територіях.

Дякую за увагу.

Джерело: блог Єпископа Євстратія

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