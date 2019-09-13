Православна церква України заявляє, що рішення суду про незаконність ліквідації Київського патріархату не існує



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24 червня цього року Священний синод Православної церкви України ухвалив рішення підпорядкувати ПЦУ усі парафії та монастирі Київського патріархату

У ПЦУ зазначають, що рішення суду про заборону проводити будь-які реєстраційні дії щодо майна УПЦ КП буде оскаржене в апеляційному порядку

Православна церква України заявляє, що жодного судового рішення, яким визнано незаконною ліквідацію Релігійної організації «Київська Патріархія УПЦ КП», не існує.

Про це повідомляє юридична служби ПЦУ у своєму роз'ясненні щодо ухвали суду від 11.09.2019 року.

«12 вересня засоби масової інформації та низка сторінок в соціальних мережах розповсюдили інформацію, що нібито ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 11.09.2019 року у цій справі визнано протиправним наказ Міністерства культури України № 54 від 30.01.2019 року. Насамперед звертаємо увагу суспільства на те, що ця ухвала винесена в якості забезпечення позову, а не за результатом розгляду справи по суті, тобто носить тимчасовий характер. А тому жодного судового рішення, яким наказ Міністерства культури України № 54 від 30.01.2019 року «визнано протиправним», а тим більше «визнано незаконним» ліквідацію Релігійної організації «Київська Патріархія УПЦ КП» – на сьогоднішній день не існує», - йдеться у роз'ясненні.

У ПЦУ зазначають, що рішення суду щодо заборони ліквідкомісії Київської патріархії проводити будь-які реєстраційні дії щодо майна УПЦ КП по суті є незаконним та буде оскаржене в апеляційному порядку.

Як йдеться в роз'ясненні, релігійна організація «Київська патріархія УПЦ КП» розуміючи всю «безперспективність» скасування Постанови Помісного Собору Української православної церкви Київського патріархату від 15 грудня 2018 року, що була підписана особисто Патріархом Філаретом та на підставі якої й здійснюється ліквідація Релігійної організації «Київська Патріархія УПЦ КП», «намагається в рамках цієї справи оскаржити саме наказ Міністерства культури України № 54 від 30.01.2019 року».

«Проте відношення до ліквідації Релігійної організації «Київська Патріархія УПЦ КП» цей наказ не має», - додали в ПЦУ.

Як повідомлялося, в грудні 2018 року відбувся об'єднавчий церковний Собор, де створили Православну церкву України та обрали її предстоятелем митрополита Епіфанія. На Соборі до складу новоствореної церкви увійшли Українська православна церква Київського патріархату, Українська автокефальна православна церква та окремі єпископи УПЦ Московського патріархату. Тоді ж Філаретом було підписано постанову про ліквідацію УПЦ КП.

На початку січня 2019 року новостворена церква Православна церква України отримала Томос про автокефалію від Вселенського патріарха.

Однак уже 14 травня Почесний патріарх Філарет оприлюднив звернення, в якому оголосив, що Київський патріархат продовжує існувати, а він сам залишається чинним патріархом.

У свою чергу ПЦУ на засіданні Синоду 24 травня висловила повну підтримку предстоятелю митрополиту Епіфанію.

29 травня предстоятель ПЦУ видав указ, згідно з яким документи від імені релігійного об’єднання «Українська православна церква Київського патріархату», видані після 30 січня 2019 року, є недійсними.

20 червня колишній предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет заявив, що скликаний ним собор скасував рішення про ліквідацію УПЦ КП і відновив її діяльність.

24 червня Священний синод Православної церкви України ухвалив рішення підпорядкувати ПЦУ усі парафії та монастирі Київського патріархату.