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Я залишаюсь вірним УПЦ (МП). Боксер Усик зробив заяву

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Я залишаюсь вірним УПЦ (МП). Боксер Усик зробив заяву
Усик: «УПЦ не має жодного стосунку до Росії»
Фото з відкритих джерел

Спортсмен вірить: церкву Московського патріархату можна очистити від негідників, що працюють на ворога

Об'єднаний чемпіон Олександр Усик під час прямого ефіру на своїй сторінці в Instagram заявив, що залишається і продовжує бути вірним Українській православній церкві (МП) та настоятелю церкви – митрополиту Онуфрію.

Він наголосив, що Російська Федерація та її пропаганда загрожує вбивствами та тероризмом усьому світу, порушуючи при цьому біблійні заповіді.

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Допис, поширений Usyk. Cat. Oleksandr (@usykaa)

«Багато питань про те, що я зрадник своєї церкви, своєї віри та Господа Бога. Я хочу сказати, що залишаюся і продовжую бути вірним Українській православній церкві та настоятелю нашої церкви – митрополиту Онуфрію. Я хочу, щоб наша УПЦ очистилася від негідників. Це не батюшки... Це ті люди, які приїхали працювати за настановою ворога - Російської Федерації. Росія - це ворог України. Так-так, ви правильно мене чуєте. Це ворог, який хоче убити всіх у світі. Вони, всіляко залякують народ і кажуть, що потраплять до раю. 6-та заповідь – не вбий», – сказав Усик.

З його слів, «УПЦ не має жодного стосунку до Росії».

«УПЦ була створена ще князем Володимиром у 988 році. І до Москви, і до РПЦ вона жодного стосунку не має. Просто колись, дуже багато років тому, нашу церкву попрацювала інша агресивна країна, яка забрала церкву нахабно і вирішила, що вони всіх врятують, а ми всі – це диявол чи ще хтось», – наголосив боксер.

Нагадаємо, раніше боксер Олександр Усик, який народився у Сімферополі, чекає, коли можна буде повернутися до окупованого Росією Криму. Олександр Усик планує з багатьма українськими людьми заїхати у звільнений від росіян Крим. «Будемо разом заїжджати в наш Крим. З українськими прапорами, українськими людьми. І це будуть найсильніші та найвірніші люди», – сказав Усик.

Як повідомив промоутер Боб Арум, Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик проведуть свої наступні поєдинки один з одним. «Усик та Ф'юрі домовилися битися один з одним без будь-яких проміжних боїв. Тепер питання полягає в тому, коли саме це відбудеться та де. Але цей бій точно відбудеться в перші чотири місяці наступного року. Ми розглядаємо декілька пропозицій з Близького Сходу та можливість провести поєдинок у Великій Британії перед 95 тис. глядачів («Вемблі» – Главком)», – сказав Арум.

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