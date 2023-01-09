Як діяти, якщо спізнилися на потяг через тривогу: пояснення уряду

Через повітряні тривоги українці можуть не потрапити на запланований потяг

Пасажири зможуть скористатися своїм квитком упродовж наступних 24 годин, обравши потрібний рейс

Пасажири, які через оголошення повітряної тривоги не змогли вчасно дістатися до залізничного вокзалу та потрапити на запланований рейс, зможуть скористатися своїм квитком упродовж наступних 24 годин, обравши потрібний рейс у тому ж напрямку. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Зазначається, що це правило поширюється й на міжнародні рейси, зокрема на потяг сполученням Київ – Перемишль.

Якщо у пасажира заплановано пересадку на інший поїзд, він має обов’язково поінформувати про це провідника чи начальника потягу. У такому випадку людині допоможуть скоригувати маршрут, притримати, якщо це буде можливо, наступний рейс, на який потрібно пересісти.

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Всю інформацію щодо затримок рейсів можна дізнатися на сайті й офіційних сторінках «Укрзалізниці» в соціальних мережах.

З приводу запізнень на рейси автобусів слід звертатися до перевізників.

Як повідомлялося, у 2022 році в Україні пролунало 14 870 повітряних тривог.

До слова, Повітряні сили України з вересня знищили понад тисячу цілей, включаючи ракети та дрони, які росіяни запустили по Україні.