На вокзалах «Укрзалізниці» з’являться корисні новинки (фото)

Одна станція може заряджати до 33 пристроїв одночасно

«Укрзалізниця» отримала 100 потужних зарядних станцій для смартфонів, які буде встановлено на вокзалах із найбільшим пасажиропотоком. Перші станції вже зайняли місце у київській «Фортеці незламності», повідомляє пресслужба компанії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ці зарядні станції надані Kusto Group – групою казахстанських підприємців, які активно підтримують гуманітарні проєкти в Україні», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що одна така станція може заряджати до 33 пристроїв одночасно і дозволить подорожуючим українцям завжди бути на зв’язку, незважаючи на можливі блекаути.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Станції вироблені у рекордні строки в Туреччині спеціально для «Укрзалізниці» і попри складну логістику доправлені до України вже на початку року.

Раніше «Укрзалізниця» розповіла, скільки пасажирів зустріли Новий рік у потягах та показала, як це було.