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Як розпізнати, що ваша дитина «Редан»: роз’яснення Нацполіції

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Як розпізнати, що ваша дитина «Редан»: роз’яснення Нацполіції
фото ілюстративне

Для ідентифікації члени такого руху використовують символіку павука та одяг стилю оверсайз

В Україні виявлено активність нового молодіжного руху, який набирає популярності. Поліція Київщини закликає батьків захистити дітей від ворожих проявів підозрілих субкультур.

«Редан» – це напрямок молодіжної субкультури, який поширився у лютому 2023 року. У Москві внаслідок масової бійки загинули двоє підлітків. Штучне поширення цієї субкультури – є російською інформаційно-психологічна операцією. Мета – використати дітей для дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні», – йдеться в повідомленні.

Учасники таких неформальних груп мають довге фарбоване волосся. Новий напрямок молодіжної субкультури «Редан» засуджує насильство зі сторони інших субкультур та виступають за індивідуальний стиль. Для ідентифікації члени такого руху використовують символіку павука, мають довге волосся та одяг стилю оверсайз.

«Закликаємо дорослих приділяти увагу дітям, постійно роз’яснювати правила поведінки та уберегти від невиправданих вчинків. Не допускайте ситуації, коли неповнолітні підпадають під вплив агресора, підтримуючи подібні флешмоби. Піклуйтесь про дітей, цікавтесь їх дозвіллям, зокрема інтересами в Інтернет–мережі, проблемними питаннями та станьте для них найкращими товаришами», – додали в поліції.

Як розпізнати, що ваша дитина «Редан»: роз’яснення Нацполіції фото 1

Раніше повідомлялося, що поліція заблокувала в Україні 18 каналів, повʼязаних із ПВК «Редан».

Теги: росія поліція діти

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