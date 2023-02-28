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Російська влада вже взялася за підлітків із «ПВК Редан»

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Російська влада вже взялася за підлітків із «ПВК Редан»
У Росії говорять про те, що Роскомнагляд перевірить публікації «ПВК Редан»
фото:https://ua.korrespondent.net

Влада Росії планує ретельно відстежувати діяльність «ПВК Редан» 

Роскомнагляд перевірить публікації у соціальних мережах, пов'язані з діяльністю нового молодіжного руху «ПВК Редан», повідомив представник відомства.

«Матеріали направлені на експертизу в «Росмолодь», – розповів спікер Роскомнагляду. За його словами, саме це відомство дає заборону на ту чи іншу інформацію про залучення неповнолітніх до протиправної діяльності, і на підставі цих рішень Роскомнагляд блокує доступ до цієї інформації.

У спільнотах у соціальних мережах представники «Редана» публікують суперечливу інформацію про себе та свої цілі. Частина представників субкультури стверджує, що вони не пропагують насильство, націоналізм та ненависть. Проте інші адепти руху виступають проти мігрантів та кавказців, а також «гопників», до яких вони зараховують і футбольних фанатів, йшлося у матеріалі видання «Комерсант».

«Зараз ми бачимо, як багато ЗМІ роблять із цієї «субкультури» потенційну загрозу, але будь-яких офіційних даних про те, що існує якесь деструктивне угруповання, ще немає», – написала у своєму Telegram-каналі глава Росмолоді Ксенія Разуваєва.

Вона також зазначила, що «Редан» – це аніме-спільнота, яка існує вже кілька років, а речі з павуком – стара колекція популярного молодіжного бренду, яка не мала стосунку до неформального руху. При цьому хлопці, які були шанувальниками аніме-руху, не розуміють, як вони опинилися в центрі всіх новин.

Раніше стало відомо, що понад 300 підлітків доправили до відділів поліції у Москві 24 та 25 лютого у справі «ПВК Редан».

Нагадаємо, представники субкультури називають себе неформалами, виступають проти футбольних фанатів, мігрантів і вихідців із Кавказу Співробітники правоохоронних органів за вихідні провели кілька рейдів із затриманнями підлітків у торгових центрах у кількох містах Росії. Як повідомляють місцеві ЗМІ, облави влаштували у торгових центрах Новосибірська, Курська, Казані та інших населених пунктів.

Зазначимо, російський флешмоб вже дібрався до України. 

Читайте також: У Росії правоохоронці масово затримують підлітків із «ПВК Редан»: деталі

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