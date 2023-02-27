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ПВК «Редан»: в яких містах росіяни «зомбували» українських підлітків

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
ПВК «Редан»: в яких містах росіяни «зомбували» українських підлітків
фото з відкритих джерел

Наразі відомо про ІПСО (інформаційно-психологічна операція ) в Харкові, Києві, Житомирі, Львові та Івано-Франківську 

Крім Харкова, де сьогодні правоохоронці затримали підлітків, які готували масову бійку через російський флешмоб, під ударом могли опинитися молоді українці з інших міст.

Про це повідомили поліцейські в Києві, а також журналісти з Житомира.

«Провокування масових бійок серед молоді і підлітків – це спроба російських пропагандистів провести чергову інформаційно-психологічну операцію та використати дітей для дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні. Тож поліцейські Києва вкотре закликають батьків спілкуватися із дітьми, звертати увагу на їх поведінку, коло спілкування і способи проведення дозвілля», – наголосили столичні правоохоронці.

Схожі події зафіксовано в інших обласних центрах. «Житомирських підлітків запрошували в рух «Редан», який відомий організацією масових бійок з представниками інших субкультур», – повідомляє «Журнал Житомира». Видання пише про те, що 26 лютого було анонсовано масовий збір в центрі міста на понеділок, із собою закликали взяти газові балончики, бити і холодну зброю.

Також є повідомлення про можливі акції у Львові та Івано-Франківську .

Нагадаємо, що раніше у Харкові правоохоронці затримали підлітків, які готували масову бійку. Поліція заявляє, що це було через запущений у Росії флешмоб. Про це повідомив голова поліції Харківської області Володимир Тимошко.

За його словами, росіяни запустили флешмоб, результатом якого мала стати масова бійка на площі Конституції у Харкові. Проте поліція затримала всіх юнаків, які брали в цьому участь. У правоохоронних органах припускають, що інцидент міг бути пов'язаний із субкультурою «ПВК Редан», яка активно діє в Росії. Загалом до цього флешмобу в Харкові долучилися кілька десятків підлітків, але точну кількість поліцейські ще не підрахували, стверджує наш співрозмовник.

Назва Редан взята із манги Hunter x Hunter. Геней Редан у цій манзі є злочинною організацією. Також відома як «Примарна трупа» або «Павук». Учасники субкультури Редан надихалися японським твором. Звідси їх символ – павук із цифрою 4. Також підлітки носять довге чорне волосся і називають себе неформалами.

Імовірно, рух Редан було створено у вересні 2022 року. У цей час виник основний паблік «ВКонтакте», присвячений субкультурі. Його учасники обмінювалися локальними мемами, обговорювали одяг та музику. Проте вірусна популярність до них прийшла лише у лютому 2023 року після подій у московських ТЦ.

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