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Масові бійки підлітків: поліція заблокувала 18 каналів, повʼязаних із ПВК «Редан»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Масові бійки підлітків: поліція заблокувала 18 каналів, повʼязаних із ПВК «Редан»
фото ілюстративне

Загалом протягом двох днів у різних регіонах держави відбулося близько 30 зібрань молоді

Правоохоронці заблокували 18 каналів та груп, створених для дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні через новий молодіжний рух «Редан». Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

«Штучне поширення такої субкультури – це спроба  російських пропагандистів провести чергову інформаційно-психологічну операцію та втягнути підлітків у протиправну діяльність. Тож оперативні служби разом із кіберполіцією встановлюють джерела фінансування, адміністраторів  цих інформаційних каналів та організаторів масових заходів», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що мета організаторів – провокування конфліктів і масових бійок між підлітками. Утім поліцейські завадили реалізувати ці злочинні задуми. Загалом протягом двох днів у різних регіонах держави відбулося близько 30 зібрань молоді. Правоохоронці оперативно відреагували і не допустили конфліктних ситуацій між підлітками. 

За словами начальника управління ювенальної превенції Національної поліції України Василя Богдана, до управлінь та відділів поліції запросили понад 700 осіб. Більшість із них – це неповнолітні. Тож ювенальні поліцейські проводять профілактичні заходи із підлітками та їхніми батьками. При цьому роз’яснюють, що за такі дії передбачено як адміністративну (для батьків неповнолітніх), так і кримінальну відповідальність, яка наступає із 14-ти років.  

За його словами, поліцейські уже заблокували 18 каналів та груп, які були створені для «розкручування» цього молодіжного руху та дестабілізації ситуації всередині країни. Оперативні служби разом із Кіберполіцією встановлюють джерела фінансування та адміністраторів цих інформаційних каналів.

«Аби не дати ворогу успішно провести свою ІПСО і застерегти дітей від необдуманих вчинків, ми спілкуємося із адміністраціями та педагогічними колективами навчальних закладів, але головне: ми звертаємося до батьків і закликаємо їх бути друзями своїх дітей, проводити з ними більше часу, підтримувати їх, цікавитися, з ким вони спілкуються і як проводять дозвілля», – зазначив Богдан.

Раніше повідомлялося, що у Харкові правоохоронці затримали підлітків, які готували масову бійку. Поліція заявляє, що це було через запущений у Росії флешмоб.

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Теги: війна росія поліція

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