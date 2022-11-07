Як жити без каналізації і туалету. Поради від жителів Чернігова, що пережили повний блекаут

Під час блокади Чернігова містяни тривалий час жили без світла, води та каналізації

Чим запастися із засобів гігієни при повному блекауті? Мешканка Чернігова поділилась досвідом виживання у багатоповерхівці

Волонтерка із Чернігова Ірина Тимофєєва, яка пережила облогу міста на початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, у розмові з «Главкомом» дала низку порад, як виживати у багатоповерховому будинку без каналізації та туалету.

Ірина Тимофєєва зазначила, що вона та її сусіди під час облоги міста спали у підвалі, готували на багатті і раділи, що встигли придбати генератор і біотуалет.

Жінка зазначила, що на деякі речі варто скинутися грошима усім під’їздом. Вона розповіла, що одним з найцінніших предметів, придбаних сусідами вскладчину, в умовах відсутності каналізації стане біотуалет. Відносно невеликий та недорогий обійдеться приблизно у 30 тис. гривень. Поставити його можна буде як у дворі будинку, так і у підвалі. Бувають і домашні варіанти: туалетне відро (до 1000 грн) або портативний біотуалет (5-8 тис. грн).

Ще одним важливим надбанням для всього будинку, за словами Ірини Тимофєєвої, стане бензиновий або дизельний генератор. Для «під’їздного» вживання згодиться й бензиновий, вважає вона, адже дизельний значно потужніший, великої потреби у ньому може не бути.

«Електрики у нас не було – павербанки ми заряджали від генераторів і автомобільних акумуляторів тих, у кого були машини. Рятували найбільше, звісно, генератори. Їх можна придбати всім під’їздом – скинутися і купити невеликий, щоби заряджати телефони і ліхтарики. Варто пам’ятати, що генератори працюють дуже голосно і у квартиру такий не поставиш. Найкраще буде зберігати десь у підвалі будинку», – радить волонтерка із Чернігова.

Крім очевидного: стратегічного запасу вологих серветок, гігієнічних засобів для жінок, Ірина Тимофєєва радить купити сухі шампуні та ополіскувачі для ротової порожнини.

Нагадаємо, виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук раніше повідомив, що В Україні аварійні відключення електроенергії будуть тривати щонайменше ще два тижні.

Раніше повідомлялося, що Київ не виключає тотальну евакуацію у разі повного відключення електрики.

Також мер Києва Віталій Кличко заявив, що не виключає сценарію повного блекауту в Києві за відсутності електроенергії, тепла, води і зв’язку та закликає киян підготувати необхідні запаси й продумати можливість тимчасового переїзду за місто.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що російські терористи продовжать завдавати удари по об’єктах критичної інфраструктури. Під загрозою не лише об’єкти енергетики, а й гідротехнічні споруди.