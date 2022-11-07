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Як жити без каналізації і туалету. Поради від жителів Чернігова, що пережили повний блекаут

Надія Клочко
glavcom.ua
Як жити без каналізації і туалету. Поради від жителів Чернігова, що пережили повний блекаут
Під час блокади Чернігова містяни тривалий час жили без світла, води та каналізації
Фото: Олександр Мірошниченко

Чим запастися із засобів гігієни при повному блекауті? Мешканка Чернігова поділилась досвідом виживання у багатоповерхівці

Волонтерка із Чернігова Ірина Тимофєєва, яка пережила облогу міста на початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, у розмові з «Главкомом» дала низку порад, як виживати у багатоповерховому будинку без каналізації та туалету.

Ірина Тимофєєва зазначила, що вона та її сусіди під час облоги міста спали у підвалі, готували на багатті і раділи, що встигли придбати генератор і біотуалет.

Жінка зазначила, що на деякі речі варто скинутися грошима усім під’їздом. Вона розповіла, що одним з найцінніших предметів, придбаних сусідами вскладчину, в умовах відсутності каналізації стане біотуалет. Відносно невеликий та недорогий обійдеться приблизно у 30 тис. гривень. Поставити його можна буде як у дворі будинку, так і у підвалі. Бувають і домашні варіанти: туалетне відро (до 1000 грн) або портативний біотуалет (5-8 тис. грн).

Ще одним важливим надбанням для всього будинку, за словами Ірини Тимофєєвої, стане бензиновий або дизельний генератор. Для «під’їздного» вживання згодиться й бензиновий, вважає вона, адже дизельний значно потужніший, великої потреби у ньому може не бути.

«Електрики у нас не було – павербанки ми заряджали від генераторів і автомобільних акумуляторів тих, у кого були машини. Рятували найбільше, звісно, генератори. Їх можна придбати всім під’їздом – скинутися і купити невеликий, щоби заряджати телефони і ліхтарики. Варто пам’ятати, що генератори працюють дуже голосно і у квартиру такий не поставиш. Найкраще буде зберігати десь у підвалі будинку», – радить волонтерка із Чернігова.

Крім очевидного: стратегічного запасу вологих серветок, гігієнічних засобів для жінок, Ірина Тимофєєва радить купити сухі шампуні та ополіскувачі для ротової порожнини.

Нагадаємо, виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук раніше повідомив, що В Україні аварійні відключення електроенергії будуть тривати щонайменше ще два тижні

Раніше повідомлялося, що Київ не виключає тотальну евакуацію у разі повного відключення електрики.

Також мер Києва Віталій Кличко заявив, що не виключає сценарію повного блекауту в Києві за відсутності електроенергії, тепла, води і зв’язку та закликає киян підготувати необхідні запаси й продумати можливість тимчасового переїзду за місто.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що російські терористи продовжать завдавати удари по об’єктах критичної інфраструктури. Під загрозою не лише об’єкти енергетики, а й гідротехнічні споруди.

Читайте також: Без світла, газу, тепла та води. Як вижити у багатоповерхівці: досвід Чернігова
Теги: електроенергія блекаут Чернігів

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