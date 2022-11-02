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Міненерго закликає українців й надалі економити електроенергію

Ольга Лящук
glavcom.ua
Міненерго закликає українців й надалі економити електроенергію
Рашисти знищують систему розподілу і передавання електроенергії
фото ілюстративне

Економія електроенергії дуже допомагає відновлювати систему

Економне використання українцями електроенергії допомагає відновлювати енергосистему. Про це міністр енергетики України Герман Галущенко заявив 1 листопада на брифінгу, який транслювала ТСН.

«Ключове й дійсно важливе – те, що ми зараз комунікуємо і просимо людей продовжувати заощаджувати використання електроенергії. Це дуже допомагає відновлювати систему. Дуже допомагає. І навіть зараз не питання, скажімо, у виробництві електроенергії, а питання у тому, що треба максимально намагатися зменшувати споживання. Коли не вистачає цього добровільного обмеження (ми бачимо, що у багатьох випадках його не вистачає), то запроваджується примусове обмеження споживання», – сказав міністр.

За словами Галущенка, окупанти знищують в Україні систему розподілу і передавання електроенергії.

«Є ситуація, коли ми виробляємо електроенергію, але змушені обмежувати її передачу і, відповідно, виробництво в одному регіоні, тому що немає можливості передати її в інший. Це теж складна проблема. І я абсолютно чітко усвідомлюю: те, що роблять росіяни, вони роблять свідомо, розуміючи наслідки таких дій і навіщо вони це роблять», – додав він.

Як відомо, Росія суттєво пошкодила вже близько 40% усієї енергетичної інфраструктури України, зокрема ТЕС, ТЕЦ та ГЕС. Про це Володимир Зеленський розповів під час зустрічі із комісаром Європейського Союзу з питань енергетики Кадрі Сімсон.

Нагадаємо, що через вчорашні масовані обстріли критичної інфраструктури в Україні вводяться екстрені відключення електроенергії. 

Напередоні компанія ДТЕК повідомляла, що використала усе наявне обладнання для ремонтів пошкодженої інфраструктури внаслідок ворожих обстрілів, а грошей придбати нове наразі немає. 

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Теги: електроенергія Міненерго

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