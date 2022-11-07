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Рашисти атакують енергетику. Найбільші фейки ворога про відключення електрики в Україні

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Рашисти атакують енергетику. Найбільші фейки ворога про відключення електрики в Україні
Через руйнування навіть вироблена енергія не завжди може потрапити до споживача
фото: Віталій Коваль/ Facebook

Ворог воює не лише ракетами, але й перекрученням інформації та брехнею 

Окупанти активізували розповсюдження публікацій у соцмережах, спрямованих на посилення невдоволення суспільства і підрив довіри громадян до української влади. Шляхом маніпуляцій та відвертої дезінформації відповідальність за труднощі з енергопостачанням намагаються перекласти з Росії на Україну. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки пояснює сутність найбільш розповсюджених фейків про відключення електрики.

Фейк: Росіяни атакують енергетичні об’єкти в Україні з кінця лютого, але відключення почалися лише в жовтні. Отже, це змова енергетичних компаній та уряду.

Як насправді: Атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури дійсно почалися з початку повномасштабного вторгнення. Аварійні відключення електроенергії розпочалися саме тоді.

Ускладнило роботу енергосистеми та захоплення росіянами Запорізької АЕС. Восени атаки посилилися, а у жовтні – набули безпрецедентних масштабів. Масовані удари крилатими ракетами та іранськими дронами 10, 17 і 31 жовтня були спрямовані насамперед на електростанції, трансформаторні підстанції, лінії електропередач. Тобто як на об’єкти генерації, так розподілу та транспортування електроенергії. Через руйнування навіть вироблена енергія не завжди може потрапити до споживача.

Це може свідчити про те, що цього разу цілі для атак російські військові визначали разом з російськими енергетиками, адже останні знають, як створити максимум проблем для енергосистеми. Саме тому тепер доводиться вдаватися до відключень.

Фейк: Влада та енергетики не захищають енергетичну інфраструктуру від російських атак.

Як насправді: Енергетичну інфраструктуру прикриває українська ППО, яка збиває більшість російських ракет. Енергетики також намагаються захистити об’єкти, укріплюючи їх мішками з піском та іншими засобами. Це дозволяє зменшити масштаби руйнувань, але повністю уникнути їх неможливо. 

Фейк: Росіяни скоро знищать всю українську електроенергетику, і Україна порине в темряву.  

Як насправді: Україна має розгалужену й потужну енергетичну систему. Вона створювалася в радянські з часи з розрахунку на високий рівень споживання гігантів промисловості. Значна проектна потужність української енергосистема та щоденна героїчна робота енергетиків з відновлення пошкоджених об’єктів не дозволять росіянам влаштувати в Україні тотальний блекаут. 

Фейк: Удари по теплових електростанціях не мають суттєво впливати на стабільність системи, так як більшу частину електроенергії в Україні виробляє атомна енергетика.

Як насправді: По-перше, росіяни захопили найбільшу в Європі АЕС – Запорізьку, яка генерувала до 25% всієї електроенергії в Україні. І неодноразово її обстрілювали, зруйнувавши всі високовольтні лінії зв’язку. Енергоблоки ЗАЕС переведено в «холодний стан». По-друге, теплова генерація є критично важливою для балансування енергосистеми в пікові години (з 6:00 до 9:00 і з 17:00 до 23:00).

Маніпуляція: Влада приховує правду про руйнування, говорячи про влучання в безіменні «об’єкти енергетичної інфраструктури».  

Як насправді: Українська ППО знищує більшість ракет та дронів. Тому «звітувати», що куди влучило та якими є масштаби руйнувань, – означає допомагати російській розвідці.

Фейк: Влада не допомагає енергетичним компаніям долати наслідки руйнувань. 

Насправді: По-перше, уряд працює з підприємствами, які є великими споживачами електронергії, щоб ті по можливості коригували графіки роботи для зменшення навантаження на мережу в пікові години. По-друге, триває робота з міжнародними партнерами, які допомагають підтримувати та відновлювати українську енергосистему. Не варто забувати, що українські військові роблять все для захисту критичної інфраструктури, а рятувальники – для подолання наслідків «прильотів». 

Фейк: Українці сидять без світла, бо уряд продовжує продавати електроенергію країнам ЄС.

Насправді: З 10 жовтня, після масованих ударів по енергетичній інфраструктурі, Україна вимушено припинила експорт електроенергії. Її спрямовують виключно на внутрішні потреби.

Маніпуляція: Економити немає сенсу. Україна і так суттєво зменшила споживання електроенергії під час війни через скорочення виробництва та виїзд з країни мільйонів людей. 

Насправді: Дії кожного українця зі зменшення споживання електроенергії дають можливість енергетикам балансувати її та оперативно ремонтувати пошкоджені об’єкти. Щоб врешті решт мінімізувати необхідність вимкнень.

«Системно руйнуючи енергетичну інфраструктуру, росіяни намагаються зруйнувати українську економіку та змусити українців страждати без світла, без води і без опалення взимку. Такі дії спрямовані на геноцид українського народу, і ні російська влада, ні пропаганда вже навіть не приховують цього. Варто пам’ятати, що відповідальність за це все несе саме Росія, яка напала на Україну та тероризує населення. А не українські військові, які героїчно боронять країну та її громадян.

Не енергетики, які підтримують систему в умовах війни, і не український уряд. У перекладенні відповідальності на них з допомогою фейків та маніпуляцій зацікавлена держава-агресор. Її метою є знищення України, тому росіяни намагаються використати будь-яку можливість для внутрішньої дестабілізації», – йдеться в дописі.

Енергетичний фронт став одним із найважливіших фронтів цієї війни. І тримають його не лише енергетики, а й всі українці. Кожен може зробити вклад у спільну перемогу, відповідально ставлячись до споживання електроенергії та не піддаючись на ворожі «вкиди».  

Нагадаємо, раніше Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки спростував поширену в ЗМІ інформацію про те, що влада Києва планує евакуювати 3 млн жителів через енергетичну кризу. У Центрі назвали поширену інформацію маніпуляцією, яка грає на руку російській пропаганді.

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Теги: фронт військові влада геноцид держава експорт енергетика населення опалення пропаганда робота росія росіяни рятувальники Україна українці блекаут

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