Енергетики повідомили, скільки ще триватимуть аварійні відключення світла

У центральному та північному регіонах великий дефіцит електроенергії, тому є не лише графіки погодинних відключень, а й графіки аварійних відключень

В Україні аварійні відключення електроенергії будуть тривати щонайменше ще два тижні. Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону.

«У центральному та північному регіонах великий дефіцит електроенергії, тому є не лише графіки погодинних відключень, а й графіки аварійних відключень. Київ та Київська область також у цьому списку. Якщо не буде обстрілів нових і руйнувань, то відремонтувати все можна найближчим часом – протягом наступних двох тижнів», – сказав Сахарук.

Крім того директор ДТЕК зазначив, що компанії не вдається заощаджувати електроенергію для стабілізації енергосистеми, тому що люди починають займатися всіма домашніми справами у проміжках між відключеннями.

Раніше повідомлялося, що Київ не виключає тотальну евакуацію у разі повного відключення електрики.

Також мер Києва Віталій Кличко заявив, що не виключає сценарію повного блекауту в Києві за відсутності електроенергії, тепла, води і зв’язку та закликає киян підготувати необхідні запаси й продумати можливість тимчасового переїзду за місто.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що російські терористи продовжать завдавати удари по об’єктах критичної інфраструктури. Під загрозою не лише об’єкти енергетики, а й гідротехнічні споруди.