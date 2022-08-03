Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Як змінилась допомога нашим біженцям у країнах Європи. Пряма мова українок

Надія Клочко
Сьогодні, 17:34 glavcom.ua
Як змінилась допомога нашим біженцям у країнах Європи. Пряма мова українок
Деякі країни Європи скоротили допомогу біженцям із України
фото: inpoland.net.pl

Європейці продовжують допомагати українцям, які прибули до них, рятуючись від війни

Після п’яти місяців повномасштабної війни деякі країни Європи почали скорочувати фінансову підтримку біженців з України. Про це «Главкому» розповіли українські біженки, які наразі проживають у європейських країнах.

Наталя Шевчук, українка, яка наразі проживає у Польщі, розповіла, що з липня у країні вже не діє програма, за якою місцеві громадяни, які брали під опіку українців, отримували 40 злотих добових. Залишилися лише виплати на багатодітних українок, неповносправних тощо.

«Був гуманітарний пункт з безкоштовним одягом. Це дуже виручило, коли змінився сезон і треба було переодягати всю родину з зимового одягу на весняний. Зараз його закрили. Залишили пункт видачі їжі, але наскільки розумію, він діє для багатодітних та інших незахищених категорій», – зазначила жінка.

Катерина Павлова, яка наразі перебуває у Німеччині, зазначає, що у цій країні допомога не зменшується.

«Українським біженцям надаються всі можливості, щоб якнайшвидше інтегруватися в країні. І на побутовому рівні все чудово, німці дуже доброзичливі», – сказала вона.

Ірина Ямпільська, яка після початку війни виїхала до Чехії, зазначила, що пряма фінансова допомога біженцям із України скорочується.

«Чехи нам допомагають, але не можемо ж ми постійно жити за їхній рахунок. Але це зниження… воно якесь смішне, як із тим платним транспортом: пільговий проїзний коштує 160 крон на місяць, при цьому півгодини будь-яким видом транспорту – 30 крон. Рівень допомоги, швидше за все, з вересня буде зменшено, але знову ж таки питання – наскільки? Чимало українців уже влаштувалися на роботу. Так, вона не завжди за фахом, але вона є, і в будь-якому випадку рівень зарплати вищий за допомогу», – сказала Ірина.

Любов Гетьманова, яка наразі проживає у Великій Британії, зазначає, що у питанні фінансової підтримки біженців із України поки що нічого не змінилося.

«Але коли закінчаться шість місяців, спонсори можуть вийти з програми, і тоді знадобиться своє житло. Проте можна буде подати заявку на допомогу в оренді. Можливо, може бути змінено розмір допомоги», – зазначила вона.

Ольга Петренко з Ірландії розповіла, що у цій країні обмежень допомоги для українських біженців немає, однак представники влади просять, щоб українці шукали роботу.

«Нормальну кваліфіковану роботу знайти складно. Мінімальна зарплата – 10,5 євро на годину. Тож за повної зайнятості можна заробити 420 євро на місяць. «Чистими», мінус 20% податків, виходить 336 євро. А допомога виходить 824 євро на місяць», – зазначила Ольга.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Чехії 25 липня закінчилося право українських біженців на медичну страховку, яку сплачувала держава за замовчуванням. Українці, які ще не оформили статус «тимчасового захисту», можуть отримати безкоштовну медичну допомогу у лікарів-волонтерів. 

За словами уповноважений польського уряду в справах біженців з України Павла Шефернакера, вже 1,1 млн біженців з України отримали в Польщі номери PESEL.

Також ЄС продовжив дію безкоштовного роумінгу для українських біженців.

Читайте також:

Теги: Європа біженці війна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЄС продовжив дію безкоштовного роумінгу для українських біженців
ЄС продовжив дію безкоштовного роумінгу для українських біженців
19 липня, 17:33
Поляки з перших днів війни були залучені до допомоги біженцям з України
Скільки поляки витратили на допомогу українським біженцям: оприлюднено дані
27 липня, 11:56
Українці мають розповісти світові про геноцид з боку окупантів 
Злочини Путіна. Молдовські правозахисники звернулися до біженців із проханням
Вчора, 09:53

Суспільство

Як змінилась допомога нашим біженцям у країнах Європи. Пряма мова українок
Як змінилась допомога нашим біженцям у країнах Європи. Пряма мова українок
«Укрзалізниця» тимчасово скасує низку міжнародних рейсів
«Укрзалізниця» тимчасово скасує низку міжнародних рейсів
«Дідусь старенький»: Арестович відзначає день народження
«Дідусь старенький»: Арестович відзначає день народження
Наші герої: історія льотчика Кукурби, котрий був генієм штурмової авіації (фото)
Наші герої: історія льотчика Кукурби, котрий був генієм штурмової авіації (фото)
Сильні пориви вітру та грози: якою буде погода 3 серпня
Сильні пориви вітру та грози: якою буде погода 3 серпня
Українці в мемах відреагували на візит Пелосі до Тайваню
Українці в мемах відреагували на візит Пелосі до Тайваню

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
107K
Львівщина: Повітряні сили повідомили, куди влучила рашистська ракета
94K
Візит Пелосі на Тайвань: Китай розчарував путінських пропагандистів
69K
Росія будує на Херсонщині мости-привиди: що це і як працює
41K
Окупанти мають частковий успіх на кількох напрямках, – Генштаб
38K
Путін смертельно хворий? Розвідка розповіла про двійників диктатора (відео)
35K
Рашисти вдарили ракетами по Львівщині

Новини

Комунальники Херсона рили окопи для рашистів. Підозру отримав директор водоканалу
Сьогодні, 15:48
ДБР затримало начальників військкоматів, які вимагали хабарі у призовників (фото)
Сьогодні, 14:45
Рашисти знищують меморіал українським захисникам у Маріуполі (фото)
Сьогодні, 14:02
Україна повертає миротворців із Косово
Сьогодні, 13:40
Зернові угоди: судно Razoni успішно пройшло інспекцію в Туреччині (фото)
Сьогодні, 13:24
МЗС попередив Білорусь про наслідки у разі вторгнення в Україну
Сьогодні, 13:04

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту