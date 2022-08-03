Як змінилась допомога нашим біженцям у країнах Європи. Пряма мова українок

Європейці продовжують допомагати українцям, які прибули до них, рятуючись від війни

Після п’яти місяців повномасштабної війни деякі країни Європи почали скорочувати фінансову підтримку біженців з України. Про це «Главкому» розповіли українські біженки, які наразі проживають у європейських країнах.

Наталя Шевчук, українка, яка наразі проживає у Польщі, розповіла, що з липня у країні вже не діє програма, за якою місцеві громадяни, які брали під опіку українців, отримували 40 злотих добових. Залишилися лише виплати на багатодітних українок, неповносправних тощо.

«Був гуманітарний пункт з безкоштовним одягом. Це дуже виручило, коли змінився сезон і треба було переодягати всю родину з зимового одягу на весняний. Зараз його закрили. Залишили пункт видачі їжі, але наскільки розумію, він діє для багатодітних та інших незахищених категорій», – зазначила жінка.

Катерина Павлова, яка наразі перебуває у Німеччині, зазначає, що у цій країні допомога не зменшується.

«Українським біженцям надаються всі можливості, щоб якнайшвидше інтегруватися в країні. І на побутовому рівні все чудово, німці дуже доброзичливі», – сказала вона.

Ірина Ямпільська, яка після початку війни виїхала до Чехії, зазначила, що пряма фінансова допомога біженцям із України скорочується.

«Чехи нам допомагають, але не можемо ж ми постійно жити за їхній рахунок. Але це зниження… воно якесь смішне, як із тим платним транспортом: пільговий проїзний коштує 160 крон на місяць, при цьому півгодини будь-яким видом транспорту – 30 крон. Рівень допомоги, швидше за все, з вересня буде зменшено, але знову ж таки питання – наскільки? Чимало українців уже влаштувалися на роботу. Так, вона не завжди за фахом, але вона є, і в будь-якому випадку рівень зарплати вищий за допомогу», – сказала Ірина.

Любов Гетьманова, яка наразі проживає у Великій Британії, зазначає, що у питанні фінансової підтримки біженців із України поки що нічого не змінилося.

«Але коли закінчаться шість місяців, спонсори можуть вийти з програми, і тоді знадобиться своє житло. Проте можна буде подати заявку на допомогу в оренді. Можливо, може бути змінено розмір допомоги», – зазначила вона.

Ольга Петренко з Ірландії розповіла, що у цій країні обмежень допомоги для українських біженців немає, однак представники влади просять, щоб українці шукали роботу.

«Нормальну кваліфіковану роботу знайти складно. Мінімальна зарплата – 10,5 євро на годину. Тож за повної зайнятості можна заробити 420 євро на місяць. «Чистими», мінус 20% податків, виходить 336 євро. А допомога виходить 824 євро на місяць», – зазначила Ольга.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Чехії 25 липня закінчилося право українських біженців на медичну страховку, яку сплачувала держава за замовчуванням. Українці, які ще не оформили статус «тимчасового захисту», можуть отримати безкоштовну медичну допомогу у лікарів-волонтерів.

За словами уповноважений польського уряду в справах біженців з України Павла Шефернакера, вже 1,1 млн біженців з України отримали в Польщі номери PESEL.

Також ЄС продовжив дію безкоштовного роумінгу для українських біженців.