  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Польща робить ще один важливий крок назустріч українським біженцям

    У Польщі анонсували&nbsp;нові зміни до закону про допомогу біженцям з України - Польща робить ще один важливий крок назустріч українським біженцям
    У Польщі анонсували нові зміни до закону про допомогу біженцям з України
    фото з відкритих джерел

    В документі будуть рішення, які мають зробити більш гнучким ринок праці для біженців з України

    Віцеміністр МВС Польщі та уповноважений уряду в справах біженців з України Павел Шефернакер анонсував нові зміни до закону про допомогу біженцям з України. Про це повідомляє pap.pl.

    Проєкт змін до закону мають представити вже за кілька днів. За словами Шефернакера, в документі будуть рішення, які мають зробити більш гнучким ринок праці для біженців з України, покращити можливість українців відвідувати курси польської мови, створити пункти дошкільної підготовки дітей з України й не тільки.

    «Сьогодні найголовніше, аби ми до 1 липня підготували такі системні рішення, які дозволять стабілізувати ситуацію в найближчі місяці. Вони пов’язані з доглядом за дітьми, з освітою та ринком праці», – зазначив уповноважений уряду в справах біженців з України.

    Також він додав, що зміни до закону передбачають створення спільного ресурсу прикордонної служби Польщі та Департаменту соціального страхування (ZUS). Такий ресурс дозволить прослідкувати, щоб біженці з України, які виїхали або виїдуть з Польщі, не користувалися далі пільгами й привілеями, на які вони мають право, як біженці.

    Окремий рядок змін передбачає, що органи самоуправління в Польщі зможуть використовувати покинуті порожні приміщення, в тому числі для облаштування їх під тимчасовий притулок для біженців з України.

    За словами Павла Шефернакера, вже 1,1 млн біженців з України отримали в Польщі номери PESEL. Серед них – близько 450 тисяч осіб працездатного віку. Водночас майже 160 тисяч з них вже знайшли легальну роботу. За попередніми оцінками польського уряду, в країні може залишитися на довше до 1,5 млн біженців з України.

    Нагадаємо, що президент Польщі виступив у парламенті та став першим іноземним лідером, який звернувся до українських народних депутатів не в дистанційному режимі.

    Раніше президент України анонсував введення особливого статусу польських громадян в нашій країні. Відповідний законопроєкт він подасть до Ради.

    Читайте також: Фото дня. Президенти Дуда і Зеленський по-братськи обійнялися
    Теги: росія окупанти Польща війна Україна президент притулок біженці окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Польща робить ще один важливий крок назустріч українським біженцям