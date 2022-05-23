Польща робить ще один важливий крок назустріч українським біженцям

Віцеміністр МВС Польщі та уповноважений уряду в справах біженців з України Павел Шефернакер анонсував нові зміни до закону про допомогу біженцям з України. Про це повідомляє pap.pl.

Проєкт змін до закону мають представити вже за кілька днів. За словами Шефернакера, в документі будуть рішення, які мають зробити більш гнучким ринок праці для біженців з України, покращити можливість українців відвідувати курси польської мови, створити пункти дошкільної підготовки дітей з України й не тільки.

«Сьогодні найголовніше, аби ми до 1 липня підготували такі системні рішення, які дозволять стабілізувати ситуацію в найближчі місяці. Вони пов’язані з доглядом за дітьми, з освітою та ринком праці», – зазначив уповноважений уряду в справах біженців з України.

Також він додав, що зміни до закону передбачають створення спільного ресурсу прикордонної служби Польщі та Департаменту соціального страхування (ZUS). Такий ресурс дозволить прослідкувати, щоб біженці з України, які виїхали або виїдуть з Польщі, не користувалися далі пільгами й привілеями, на які вони мають право, як біженці.

Окремий рядок змін передбачає, що органи самоуправління в Польщі зможуть використовувати покинуті порожні приміщення, в тому числі для облаштування їх під тимчасовий притулок для біженців з України.

За словами Павла Шефернакера, вже 1,1 млн біженців з України отримали в Польщі номери PESEL. Серед них – близько 450 тисяч осіб працездатного віку. Водночас майже 160 тисяч з них вже знайшли легальну роботу. За попередніми оцінками польського уряду, в країні може залишитися на довше до 1,5 млн біженців з України.

Нагадаємо, що президент Польщі виступив у парламенті та став першим іноземним лідером, який звернувся до українських народних депутатів не в дистанційному режимі.

Раніше президент України анонсував введення особливого статусу польських громадян в нашій країні. Відповідний законопроєкт він подасть до Ради.