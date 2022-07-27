Скільки поляки витратили на допомогу українським біженцям: оприлюднено дані

Поляки з перших днів війни були залучені до допомоги біженцям з України

77% поляків взяли участь у різних формах підтримки українців

Поляки виділили на допомогу українцям, які втекли від війни Росії, до 10 млрд злотих (понад $2 млрд). Такою є оцінка Польського економічного інституту, повідомляє Rzeczpospolita.

Поляки з перших днів війни були залучені до допомоги біженцям з України. Масштаби цієї участі та її матеріальну цінність важко оцінити через її переважно незареєстрований характер. Проте Польський економічний інститут запитав про це поляків у спеціальному опитуванні.

Результати дослідження показали, що 77% поляків взяли участь у різних формах підтримки українців – від фінансових та матеріальних переказів, волонтерської діяльності до надання людям своїх будинків та квартир.

Щодо загальної вартості цієї допомоги, то вона стала у 2-3 рази більшою, ніж витрати поляків на благодійність за весь 2021 рік. За оцінками інституту, вона склала не менше 5,5 млрд злотих, проте найімовірніша фактична вартість допомоги перебуває між 9-10 млрд злотих.

Ця оцінка враховує вартість коштів, переданих біженцям напряму чи шляхом участі у громадському зборі, а також вартість речей та товарів, придбаних для біженців, вартість запропонованого їм житла та харчування, а також вартість інших форм підтримки.

Найчастіше вказаний діапазон вартості виділеної допомоги (36%) становить 100-500 злотих.

Майже половина респондентів (44%) не залучала жодних фінансових коштів або використала їх мало – до 100 злотих, тоді як менша група (20%) виділила значні кошти, що перевищують 500 злотих, з яких 8% – понад 1000 злотих.

Сильне бажання допомогти було пов’язане з такими чинниками, як досвід благодійної діяльності, прямі контакти з іноземцями (особливо українцями) до війни, регулярне висвітлення в ЗМІ триваючих військових дій і долі біженців.

Примітно, що орієнтовна вартість загальних річних видатків державних органів на допомогу біженцям, склала 15,9 млрд злотих ($3,4 млрд).

Нагадаємо, раніше Польща спростила отримання «карти поляка» для українців. Відповідно до нових правил, заяву на Карту можна буде подати у будь-якому воєводському управлінні, відповідно до місця перебування у Польщі, а не, як у попередніх правилах, – лише у польських консульствах за межами країни. Це рішення дозволить оформити документ попри призупинення роботи більшості польських консульств в Україні через агресію Російської Федерації.

Також повідомлялося, що українські біженці отримали право на перетин кордонів Євросоюзу з електронним документом Diia.pl.

До слова, 19 липня Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт, згідно з яким громадяни Польщі зможуть легально жити та працювати в Україні протягом 18 місяців, а також вести тут бізнес, навчатися в освітніх закладах, отримувати медобслуговування та окремі соцвиплати відповідно до законодавства України.