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    Соціум

    ЄС продовжив дію безкоштовного роумінгу для українських біженців

    ЄС продовжив дію безкоштовного роумінгу для українських біженців
    фото ілюстративне

    Єврокомісія закликала операторів продовжити підтримку українців

    У Європейському Союзі продовжили дію безкоштовного роумінгу для українських громадян, які виїхали з України через повномасштабне вторгнення Росії. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

    «Спільна заява мобільних операторів України та Євросоюзу продовжує діяти. Українці, які вимушено виїхали до країн ЄС, зможуть і надалі телефонувати рідним за цінами українських операторів», – йдеться в повідомленні.

    Попередньо домовленості були на три місяці. І вже з липня українцям довелося б переходити на європейські тарифи. Проте Єврокомісія закликала операторів ЄС продовжити підтримку українців.

    Зазначається, що наразі близько 70 європейських операторів надають українцям безоплатний роумінг. З нашого боку заяву підтримують Київстар, Vodafone та lifecell.

    Нагадаємо, на початку квітня мобільні оператори ЄС та України підписали заяву щодо забезпечення доступного та безоплатного роумінгу під час міжнародних дзвінків ЄС-Україна. Телеком-оператори безплатно роздали мільйони SIM-карток біженцям з України.

    Крім цього, Skype зробив безкоштовними дзвінки на українські номери. Тим часом, оператори зв’язку РФ вже більше, ніж пів року зіштовхнуться з дефіцитом обладнання через санкції, що може спричини зброї у їх системі.

    Теги: росія окупанти тарифи Єврокомісія війна мобільні оператори Україна Vodafone окупація Київстар #stoprussia
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    ЄС продовжив дію безкоштовного роумінгу для українських біженців