ЄС продовжив дію безкоштовного роумінгу для українських біженців

Єврокомісія закликала операторів продовжити підтримку українців

У Європейському Союзі продовжили дію безкоштовного роумінгу для українських громадян, які виїхали з України через повномасштабне вторгнення Росії. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

«Спільна заява мобільних операторів України та Євросоюзу продовжує діяти. Українці, які вимушено виїхали до країн ЄС, зможуть і надалі телефонувати рідним за цінами українських операторів», – йдеться в повідомленні.

Попередньо домовленості були на три місяці. І вже з липня українцям довелося б переходити на європейські тарифи. Проте Єврокомісія закликала операторів ЄС продовжити підтримку українців.

Зазначається, що наразі близько 70 європейських операторів надають українцям безоплатний роумінг. З нашого боку заяву підтримують Київстар, Vodafone та lifecell.

Нагадаємо, на початку квітня мобільні оператори ЄС та України підписали заяву щодо забезпечення доступного та безоплатного роумінгу під час міжнародних дзвінків ЄС-Україна. Телеком-оператори безплатно роздали мільйони SIM-карток біженцям з України.

Крім цього, Skype зробив безкоштовними дзвінки на українські номери. Тим часом, оператори зв’язку РФ вже більше, ніж пів року зіштовхнуться з дефіцитом обладнання через санкції, що може спричини зброї у їх системі.