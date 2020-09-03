Продюсер «Кварталу 95» влаштував ДТП у Києві та втік із місця аварії (відео)



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Олександр Божков за кермом автомобіля після скоєння ДТП Фото: скріншот відео

Олександр Божков за кермом Nissan протаранив таксі

Сьогодні, 3 вересня, на вулиці Борщагівській у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Nissan та автівки служби таксі.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

«Якийсь неадекватний водій Nissan (AA0095TB) в'їхав в автомобіль таксі на Борщагівській і звалив. Коли його наздогнали небайдужі громадяни і побачили його очі - все стало зрозуміло», - йдеться в повідомленні.

Поки небайдужі громадяни викликали поліцію, водій втік з місця ДТП.

Увага! На відео присутня нецензурна лайка:

Згодом з’ясувалося, що за кермом Nissan перебував виконавчий продюсер ТОВ «Квартал 95» Олександр Божков.

Божков був кандидатом у нардепи від партії «Слуга народу», але не потрапив до Верховної Ради.

Раніше Божков обіймав посаду виконавчого продюсера Першого автомобільного каналу. Був продюсером проектів на ТРК «Україна». Закінчив факультет міжнародних відносин у Київському міжнародному університеті.