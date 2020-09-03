Шахов йде на вибори мера Києва від партії «Наш край»



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Депутат звернувся за підтримкою до співголови «Нашого краю», заступника голови КМДА у 2010–2013 рр. Олександра Мазурчака

Депутат наголосив, що порядок у країні розпочинається з Києва

Співголова партії «Наш край», народний депутат Сергій Шахов йде на вибори мера у Києві. Рішення про це було схвалено під час з’їзду партії у Києві, повідомила пресслужба «Нашого краю».

Шахов у своєму виступі наголосив, що порядок у країні розпочинається з Києва.

«Наведемо лад у столиці – наведемо лад у всій країні. Саме тому я ухвалив рішення підтримати пропозицію однопартійців, «Нашого краю» та оголошую про наступне. Я йду на вибори міського голови Києва! Щоб в Києві було комфортно не лише на Печерських пагорбах, а й у кожному дворі Теремків, Троєщини та у всіх інших районах. Щоб робота в Києві була не лише у тих, хто сидить на Грушевського, а й у всіх киян. Щоб захищеними себе в Києві відчували не лише «слуги», а й ті кому вони мають служити – кияни», – зазначив Сергій Шахов.

Депутат звернувся за підтримкою до співголови «Нашого краю», заступника голови КМДА у 2010–2013 рр. Олександра Мазурчака.

«Для ефективної роботи влади, потрібна ефективна команда. І я прошу досвідченого управлінця, багаторічного мера Кам’янець-Подільского, до нещодавна віце-мера Києва Олександра Мазурчака, професійним рівнем якого володіє не кожен, разом єдиною командою, командою досвіду та енергії йти на вибори в Київраду і перемагати», – сказав Шахов.

У свою чергу Олександр Мазурчак підтримав Шахова та зазначив, що він може розраховувати на підтримку всієї команди.

Я хочу підтримати співголову партії «Наш край» Сергія Шахова та запевнити його, що він може розраховувати на нашу підтримку, на підтримку всієї нашої команди. Я дуже добре знаю Київ, адже тривалий час був першим заступником голови Київської міської адміністрації. Ми досягли успіху тоді. Ми допоможемо Вам, Сергію Володимировичу, змінити життя у Києві зараз. Весь ресурс нашої команди, наш досвід та вміння – до ваших послуг», – зазначив Мазурчак.

Як повідомлялось раніше, партійний список «Нашого краю» у Харківській області очолить відомий науковець Володимир Семиноженко. На вибори разом з партією у Дніпрі йде мер міста у 2000–2014 рр. Іван Куліченко, а в Одесі – Євген Червоненко.