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    Події в Україні

    Сьогодні продовжиться евакуація з Маріуполя: деталі

    Погоджено дві додаткові локації для посадки людей в евакуаційну колону з Маріуполя - Сьогодні продовжиться евакуація з Маріуполя: деталі
    Погоджено дві додаткові локації для посадки людей в евакуаційну колону з Маріуполя
    фото з відкритих джерел

    Також до евакуаційної колони можна буде приєднатися на власному транспорті

    Погоджено дві додаткові локації для посадки людей в евакуаційну колону, яка виїде з Маріуполя. Про це у своєму Telegram повідомляє Маріупольська міська рада.

    «Є хороша новина. За підтримки ООН та Червоного Хреста сьогодні погоджено дві додаткові локації для посадки людей в евакуаційну колону, яка виїде із Маріуполя. Це – селище Мангуш та Луначарське кільце біля Бердянська. Якщо у вас залишилися родичі або знайомі там, намагайтеся зв'язатися з ними та передати інформацію щодо можливої евакуації», – йдеться у повідомленні.

    Евакуація у Маріуполі почалася о 7:00. Точка збору – ТРЦ «Порт Сіті».

    Нагадаємо, 1 травня з заводу «Азовсталь» у Маріуполі вдалося вивести мирних жителів. Загалом операція з порятунку цивільних тривала майже три дні. Зеленський розповів подробиці щодо евакуації цивільних із «Азовсталі».

    Стало відомо, що за результатами спецоперації з евакуації людей з Азовсталі у Маріуполі вдалося вивезти дітей, жінок та людей похилого віку.

    Нагадаємо, що від 26 квітня окупанти обмежили пересування всередині Маріуполя, а також заборонили в’їзд навіть з боку Новоазовська.

    Завод «Азовсталь», який утримують українські захисники в блокованому російськими військами Маріуполі, абсолютно зруйнований після регулярних масивних обстрілів окупантів. Значні руйнування комплексу демонструють супутникові знімки американської компанії Maxar Technologies.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Сьогодні продовжиться евакуація з Маріуполя: деталі