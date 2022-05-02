Сьогодні продовжиться евакуація з Маріуполя: деталі

Погоджено дві додаткові локації для посадки людей в евакуаційну колону з Маріуполя

Погоджено дві додаткові локації для посадки людей в евакуаційну колону з Маріуполя

Також до евакуаційної колони можна буде приєднатися на власному транспорті

Погоджено дві додаткові локації для посадки людей в евакуаційну колону, яка виїде з Маріуполя. Про це у своєму Telegram повідомляє Маріупольська міська рада.

«Є хороша новина. За підтримки ООН та Червоного Хреста сьогодні погоджено дві додаткові локації для посадки людей в евакуаційну колону, яка виїде із Маріуполя. Це – селище Мангуш та Луначарське кільце біля Бердянська. Якщо у вас залишилися родичі або знайомі там, намагайтеся зв'язатися з ними та передати інформацію щодо можливої евакуації», – йдеться у повідомленні.

Евакуація у Маріуполі почалася о 7:00. Точка збору – ТРЦ «Порт Сіті».

Нагадаємо, 1 травня з заводу «Азовсталь» у Маріуполі вдалося вивести мирних жителів. Загалом операція з порятунку цивільних тривала майже три дні. Зеленський розповів подробиці щодо евакуації цивільних із «Азовсталі».

Стало відомо, що за результатами спецоперації з евакуації людей з Азовсталі у Маріуполі вдалося вивезти дітей, жінок та людей похилого віку.

Нагадаємо, що від 26 квітня окупанти обмежили пересування всередині Маріуполя, а також заборонили в’їзд навіть з боку Новоазовська.

Завод «Азовсталь», який утримують українські захисники в блокованому російськими військами Маріуполі, абсолютно зруйнований після регулярних масивних обстрілів окупантів. Значні руйнування комплексу демонструють супутникові знімки американської компанії Maxar Technologies.

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