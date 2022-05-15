Зеленський привітав Kalush Orchestra з перемогою на «Євробаченні»: емоції переможців

«Слава Україні!» пролунало на весь світ!

«Наша мужність вражає світ, наша музика підкорює Європу!»

Президент України Володимир Зеленський відреагував на перемогу України на «Євробаченні».

«Наступного року Україна прийматиме «Євробачення»! Втретє у своїй історії. І вірю – не востаннє.

Ми зробимо все, щоб одного дня учасників і гостей «Євробачення» приймав український Маріуполь. Вільний, мирний, відбудований!

Дякую за перемогу Kalush Orchestra та всім, хто віддав за нас свої голоси! Впевнений, не за горами наш переможний акорд у битві з ворогом. Слава Україні!», – написав президент у соцмережах.

Переможці конкурсу у своїй промові на весь світ оголосили «Слава Україні!».

Нагадаємо, переможницею «Євробачення-2022» стала Україна із результатом 631 бал.

Друге місце посіла Велика Британія, третє здобула Іспанія.

Після виступу у фіналі український гурт зі сцени закликав урятувати бійців із «Азовсталі» (відео).

У фіналі взяли участь представники 20 країн-учасниць, що пройшли у фінал, та країн «великої п’ятірки» – Велика Британія, Італія, Іспанія, Франція та Німеччина.

Конкурс проходив у італійському Турині.

Нагадаємо, у першому півфіналі 10 травня виступили представники 17 країн, серед яких був гурт Kalush Orchestra з України, пісню «Stefania» зал нагородив оплесками стоячи. Наш гурт Kalush Orchestra вийшов до фіналу

12 травня пройшов другий півфінал конкурсу і визначилися всі конкуренти Kalush Orchestra у фіналі.

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