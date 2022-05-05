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    Події в Україні

    Масштаби руйнувань на «Азовсталі»: опубліковані супутникові фото

    Масштаби руйнувань на «Азовсталі»: опубліковані супутникові фото
    фото: Planet Labs PBC

    Над заводом видно дим після початку його штурму

    Супутникові знімки заводу «Азовсталь», що у Маріуполі, показали новий масштаб руйнування в результаті атак рашистів. Фото опублікували Planet Labs PBC.

    Над заводом видно дим після початку його штурму російськими військами.

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    Масштаби руйнувань на «Азовсталі»: опубліковані супутникові фото
    Масштаби руйнувань на «Азовсталі»: опубліковані супутникові фото

    Нагадаємо, учора повідомлялося, що російські загарбники прорвалися на завод «Азовсталь» у Маріуполі. За повідомленням радника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка, колишній працівник заводу «Азовсталь» у Маріуполь показав російським військовослужбовцям таємні підземні ходи під територією підприємства, які вони намагаються штурмувати.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Масштаби руйнувань на «Азовсталі»: опубліковані супутникові фото