Масштаби руйнувань на «Азовсталі»: опубліковані супутникові фото

Над заводом видно дим після початку його штурму

Супутникові знімки заводу «Азовсталь», що у Маріуполі, показали новий масштаб руйнування в результаті атак рашистів. Фото опублікували Planet Labs PBC.

Над заводом видно дим після початку його штурму російськими військами.

Нагадаємо, учора повідомлялося, що російські загарбники прорвалися на завод «Азовсталь» у Маріуполі. За повідомленням радника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка, колишній працівник заводу «Азовсталь» у Маріуполь показав російським військовослужбовцям таємні підземні ходи під територією підприємства, які вони намагаються штурмувати.