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Карта бойових дій в Україні станом на 22 липня 2025 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Карта бойових дій в Україні станом на 22 липня 2025 року
Триває 1245-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Генштаб ЗСУ

На Краматорському напрямку ворог здійснив шість атак

За минулу добу відбулося 176 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Учора загарбники завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів 25 ракетами та 74 авіаційних ударів, скинули 122 керовані авіаційні бомби, залучили 3832 дрони-камікадзе. Також ворог здійснив 5387 артилерійських обстрілів, зокрема 56 – із реактивних систем залпового вогню.

Противник завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Лобкове, Степногірськ, Приморське, Біленьке Запорізької області; Козацьке Херсонської області та місту Суми.

Останні новини з фронту

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і два засоби ракетних військ і артилерії російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 22 липня 2025 року фото 1
мапа: Facebook/Генштаб

Минулої доби українські воїни відбили 22 атаки загарбників. Також ворог завдав восьми авіаційних ударів, застосувавши при цьому дванадцять керованих авіаційних бомб, та здійснив 318 обстрілів, п’ять з яких – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 22 липня 2025 року фото 2
мапа: Facebook/Генштаб

Ворог шість разів марно намагався просунутися в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Строївка, Западне та Кутьківка.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 22 липня 2025 року фото 3
мапа: Facebook/Генштаб

Відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Голубівки, Куп’янська, Піщаного, Загризового, Зеленого Гаю та в бік Богуславки.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 22 липня 2025 року фото 4
мапа: Facebook/Генштаб

Відбулось двадцять три бойових зіткнення. Ворог намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Новий Мир, Карпівка, Колодязі, Ямполівка, Торське та у напрямку населених пунктів Серебрянка, Середнє, Шандриголове, Григорівка.

На Сіверському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 22 липня 2025 року фото 5
мапа: Facebook/Генштаб

Українські війська відбили три атаки противника в районах Серебрянки, Верхньокам’янського та Переїзного.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 22 липня 2025 року фото 6
мапа: Facebook/Генштаб

Ворог здійснив шість атак у районі Білої Гори та у бік Предтечиного.

На Торецькому напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 22 липня 2025 року фото 7
мапа: Facebook/Генштаб

Минулої доби ворог 11 разів атакував українські підрозділи оборонців в районах Диліївки, Романівки, Торецька, Олександро-Калинового, Новоспаського та в бік Катеринівки й Плещіївки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 22 липня 2025 року фото 8
мапа: Facebook/Генштаб

Протягом минулої доби українські захисники зупинили 57 штурмових дій агресора поблизу населених пунктів Попів Яр, Володимирівка, Новоторецьке, Миколаївка, Удачне, Новоекономічне, Лисівка, Звірове в бік Новоукраїнки, Покровська, Дачного, Мирнограда, Маяка.

На Новопавлівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 22 липня 2025 року фото 9
мапа: Facebook/Генштаб

Українські оборонці відбили 18 атак загарбників у районах населених пунктів Зірка, Піддубне, Мирне, Шевченко, Дачне та в бік населених пунктів Новохатське, Темирівка, Олександроград, Воскресенка.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 22 липня 2025 року фото 10
мапа: Facebook/Генштаб

Минулої доби на Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не відбувалося.

Нагадаємо, триває 1245-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Генштаб ЗСУ війна фронт

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