Боронив Україну на Донецькому та Запорізькому напрямках. Згадаймо Андрія Панасюка

Воїн став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів у 2024 році

Панасюк боронив Україну у лавах 14-ї бригади оперативного призначення імені Івана Богуна «Червона Калина» Нацгвардії України

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Андрія Панасюка.

Захисник України Андрій Панасюк боронив територіальну цілісність та суверенітет України на Донецькому та Запорізькому напрямках. Його життя обірвалося 19 червня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду.

Андрій Панасюк народився 13 грудня 1994 року у селі Великі Грибовичі Львівської області. Навчався у Великогрибовицькому ліцеї Львівської міської ради. Згодом здобув освіту слюсаря з ремонту автомобілів у Ставропігійському вищому професійному училищі міста Львова.

Працював фахівцем з обробки склопакетів у товаристві з обмеженою відповідальністю «Стеко» та пакувальником у закладах громадського харчування.

Зі слів рідних, любив готувати й майструвати – усе робив з душею й теплом. Був добрим і щирим, чуйним до чужого болю, завжди готовим допомогти. Його серце відгукувалося на потреби інших, а руки творили добро – просто, безкорисливо, від щирого серця.

Андрій Панасюк став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів у 2024 році фото: Львівська міська рада

У 2024 році став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів. Боронив територіальну цілісність та суверенітет України на Донецькому та Запорізькому напрямках у лавах 14-ї бригади оперативного призначення імені Івана Богуна «Червона Калина» Національної гвардії України.

Прощання з Андрієм Панасюком відбулося 24 червня у родинному помешканні у Великих Грибовичах. Поховали захисника у Великих Грибовичах на місцевому кладовищі.

У Андрія Панасюка залишилися мати, сестра з чоловіком та маленькою племінницею, брати та бабуся.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.