50-денний ультиматум Трампа щодо України приречений на провал  – The Hill

Автор статті зазначає, що нова стратегія Трампа щодо України «має моторошну схожість із його політикою щодо Ірану»

Президент США Дональд Трамп, який обіцяв під час своєї передвиборчої кампанії покласти край війні в Україні протягом 24 годин після повернення до Білого дому, тепер виявився затиснутим у реаліях політики великих держав. Про це пише «Главком» посилаючись на The Hill.

«Колись Трамп вважав, що його особисті стосунки з Путіним у поєднанні з інстинктом укладача угод можуть призвести до припинення вогню. Але через шість місяців після початку нового терміну його мирні зусилля розгромлені. Росія продовжує наполягати на своїх територіальних амбіціях, а Україна, яку підтримує Захід, не виявляє особливого інтересу до серйозних поступок», – зазначає автор матеріалу.

«Замість прориву в Україні Трамп стикається з трясовиною, що поглиблюється. Іронія в цьому очевидна – президент, який обіцяв покласти край втягуванню Америки до «вічних війн», тепер посилює участь США у війні, що відволікає увагу Америки від більш нагальних стратегічних викликів, зокрема від Китаю, який прагне витіснити США з позиції провідної світової держави», – йдеться у публікації.

Автор зазначає, що нова стратегія Трампа щодо України «має моторошну схожість із його політикою щодо Ірану». Тоді Трамп «спробував бомбити Тегеран, щоб змусити його підкоритися», однак у результаті ще більше посилив ворожнечу та послабив вплив Сполучених Штатів.

У меморандумі «Тимчасове стратегічне керівництво національної оборони», підписаному главою Міноборони США Пітом Гегсетом, Китай названо «єдиною загрозою для Пентагону». Війна в Україні, виснажуючи увагу, ресурси та можливості Америки, підриває це перебалансування, наголошує автор.

«Трамп має рацію, прагнучи припинити конфлікт. Але його підхід – ескалація поставок зброї з одночасною погрозою каральних санкцій країнам, які ведуть бізнес з Росією – навряд чи призведе до миру. Навпаки, він ризикує затягнути війну, зміцнюючи переконання Києва, що Вашингтон залишається відданим військовому вирішенню», – йдеться у публікації.

Фактично, погроза Трампа запровадити жорсткі санкції проти торговельних партнерів Росії не викликає довіри. Такі санкції спровокували б протистояння США з Китаєм, який щорічно торгує з Росією майже на $250 млрд, включаючи значний імпорт нафти та газу. Санкції проти Індії можуть перевернути стратегію Америки в Індо-Тихоокеанському регіоні, спрямовану на підтримку стабільного балансу сил.

Справжній шлях до миру в Україні лежить не в дедлайнах чи ультиматумах, а в перспективній дипломатичній ініціативі, яка визнає законні інтереси всіх сторін, водночас прагнучи зберегти суверенітет України. Адміністрація Байдена зробила обмежені кроки в цьому напрямку, але Трамп, який стверджує, що він чудово укладає угоди, має можливість піти далі.

«Замість того, щоб намагатися нав'язати мир лише шляхом тиску, він повинен знайти способи залучити обидві сторони до столу переговорів – за допомогою переконливих стимулів та компромісів», – йдеться у статті.

До слова, ультиматум президента США Дональда Трампа про припинення бойових дій в Україні протягом 50 днів є поворотним моментом війни, вважає Кондоліза Райс.