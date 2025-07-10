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Російська «Гербера» під час атаки на Україну впала у Литві

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Російська «Гербера» під час атаки на Україну впала у Литві
БпЛА летів на висоті 100 м зі швидкістю 50-60 км/год
Фото: LK nuotr

Вільнюс назвав російський дрон, який впав у Литві, безпечним об'єктом

Російський дрон «Гербера» під час ранкової атаки на Україну впав у Литві. Він долетів туди з Білорусі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву міністерки оборони Литви Довіле Шакалене в ефірі радіо LRT.

«Ми можемо підтвердити, що це саме «Гербера». Використання такого безпілотника може бути різним, ми з'ясовуємо, з якою метою це було зроблено. Наразі ми не маємо даних про те, що цей об'єкт був навмисно відправлений на нашу територію», – сказала вона.

Майор Збройних сил Литви Гінтаутас Чюніс заявив, що розслідування щодо безпілотника ще триває. Проте вже зрозуміло, що загрози дрон нібито не становив, – це «шматок пінопласту та дерева з якимись проводами».

«Ми можемо сказати, що це безпечний об'єкт. Це виріб з пінопласту і дерева, який за формою нагадує літак. Причини його використання, а також можливі цілі нам поки невідомі, але ми розглядаємо всі версії», – додав він.

Співробітники Державної прикордонної служби Литви (VSAT) зауважили, що БпЛА летів на висоті 100 м зі швидкістю 50-60 км/год.

Раніше «Главком» писав з чого складається російський дрон «Гербера». Дрон «Гербера» робиться з пінопласту та фанери та використовується як для ударів, так і для розвідки та відволікання засобів ППО. У ньому знайдено шість китайських деталей.

До слова, Росія розробила нову тактику атак дронами. Росіяни разом з ударними БпЛА типу «шахед» / «Герань» запускають значну частку дронів-імітаторів без боєзаряду – «Пародія». Це, за задумом ворога, має посилити навантаження на нашу ППО. 

Росіяни почали використовувати «Пародію» десь навесні 2024 року, тобто після того, як почали активно використовувати «шахеди». Їх багато було, тому росіяни перейшли на виготовлення таких муляжів.

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Теги: дрон Литва росія війна Україна

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Соціум

Російська «Гербера» під час атаки на Україну впала у Литві
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