Зник безвісти у Попасній на початку війни. Згадаймо Олександра Трифонова

12 березня 2022 військовослужбовець зник безвісти у Попасній на Луганщині

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олександра Трифонова.

Капітан Олександр Трифонов на псевдо Alex поліг 12 березня 2022-го під час виконання бойового завдання у Попасній на Луганщині. Деякий час оборонець вважався зниклим безвісти. В листопаді 2023 року тіло захисника повернули. Йому було 42 роки. Про це повідомила на Facebook-сторінці дружина військовослужбовця Людмила Трифонова, інформує «Главком».

Народився Олександр Трифонов на Луганщині в місті Ровеньки. Закінчив Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного – факультет автомобільного господарства. Здобув фах інженера. У 2006 році у званні капітана звільнився зі служби. Працював менеджером з продажу нерухомості в місті Івано-Франківськ.

Олександр Трифонов працював менеджером з продажу нерухомості в місті Івано-Франківськ фото: Alex Trifonov/Facebook

24 лютого 2022 року став до лав Збройних Сил України, воював у складі 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. 5 березня 2022-го прибув до міста Золоте Луганської області, де виконував бойові завдання на посаді офіцера штабу мотопіхотного батальйону.

Олександр Трифонов став до лав Збройних Сил України 24 лютого 2022 року фото з відкритих джерел

«Наведу цитату з української народної пісні, щоб охарактеризувати нашого Героя: «Їхали козаки та й пісню співали. Про те, як любили і як воювали. За рідную землю, за батьків і друзів, і за спів дівочий, що дзвенить у лузі», – написала дружина Людмила.

Поховали офіцера на Алеї героїв у Чукалівці Івано-Франківської громади.

Захисник посмертно нагороджений відзнакою «За Честь і Звитягу», орденом «Хрест Героя» та орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

Рідні вшановують пам'ять полеглого воїна фото: Lyudmyla Tryfonova/Facebook

В Олександра залишились дружина, дві доньки і батько.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.