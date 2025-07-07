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Зник безвісти у Попасній на початку війни. Згадаймо Олександра Трифонова

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Зник безвісти у Попасній на початку війни. Згадаймо Олександра Трифонова
Олесандр Трифонов став до лав Збройних Сил України 24 лютого 2022 року
колаж: glavcom.ua

12 березня 2022 військовослужбовець зник безвісти у Попасній на Луганщині

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олександра Трифонова.

Капітан Олександр Трифонов на псевдо Alex поліг 12 березня 2022-го під час виконання бойового завдання у Попасній на Луганщині. Деякий час оборонець вважався зниклим безвісти. В листопаді 2023 року тіло захисника повернули. Йому було 42 роки. Про це повідомила на Facebook-сторінці дружина військовослужбовця Людмила Трифонова, інформує «Главком». 

Народився Олександр Трифонов на Луганщині в місті Ровеньки. Закінчив Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного – факультет автомобільного господарства. Здобув фах інженера. У 2006 році у званні капітана звільнився зі служби. Працював менеджером з продажу нерухомості в місті Івано-Франківськ.

Олександр Трифонов працював менеджером з продажу нерухомості в місті Івано-Франківськ
Олександр Трифонов працював менеджером з продажу нерухомості в місті Івано-Франківськ
фото: Alex Trifonov/Facebook

24 лютого 2022 року став до лав Збройних Сил України, воював у складі 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. 5 березня 2022-го прибув до міста Золоте Луганської області, де виконував бойові завдання на посаді офіцера штабу мотопіхотного батальйону.

Олександр Трифонов став до лав Збройних Сил України 24 лютого 2022 року
Олександр Трифонов став до лав Збройних Сил України 24 лютого 2022 року
фото з відкритих джерел

«Наведу цитату з української народної пісні, щоб охарактеризувати нашого Героя: «Їхали козаки та й пісню співали. Про те, як любили і як воювали. За рідную землю, за батьків і друзів, і за спів дівочий, що дзвенить у лузі», – написала дружина Людмила.

Поховали офіцера на Алеї героїв у Чукалівці Івано-Франківської громади.

Захисник посмертно нагороджений відзнакою «За Честь і Звитягу», орденом «Хрест Героя» та орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

Рідні вшановують пам'ять полеглого воїна
Рідні вшановують пам'ять полеглого воїна
фото: Lyudmyla Tryfonova/Facebook

В Олександра залишились дружина, дві доньки і батько.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна пам'ять українці Україна хвилина мовчання

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