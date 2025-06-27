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Ігор Луценко Народний депутат 8 скликання

Ворог виграє гонку озброєнь. Нам терміново потрібно створити Центр рішень для порятунку України

glavcom.ua
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Україні треба вигравати гонку озброєнь
фото: depositphotos.com

Заклик до українців

Шановна громадо і великий бізнес!

Повідомляю вам як людина, яка дотична до процесів і у тилу, і на фронті, і у силу своєї біографії розуміється на обох середовищах на рівні не менше впевненого користувача

Зараз у нас порятунок країни буквально лежить на вулицях!

Підходь і бери.

Пояснюю на прикладах.

Проблема: «Збільшилася кількість шахедів».

Рішення: приватні виробники виробили за своєю ініціативою, низові військові за своєю ініціативою це рішення взяли і по-партизанськи збивають (на жаль, їх поки мало, тому це не масштабно).

Увага, участь держави: приблизно нуль.

Проблема: Ворог вибиває начисто логістику на нуль ФПВ.

Рішення: приватні виробники виробили на своїй ініціативі, низові військові за своєю ініціативою це рішення взяли і використовують. На жаль, цього недорогого працюючого рішення поки мало, а є багато непрацюючих.

Увага, участь держави: приблизно нуль.

Проблема: Ворог працює по нас масово ФПВ на оптоволокні, а ми – по ньому ні

Рішення: приватні виробники виробили на своїй ініціативі, низові військові за своєю ініціативою це рішення взяли і використовують. На жаль, цього недорогого працюючого рішення поки мало.

Увага, участь держави: у розробці і виробництві нуль.

Можна продовжувати, але мені не хочеться далі копіпастити, достатньо.

Я тут не буду розписувати, який графік у росіян. Я просто вам обіцяю, що те, що зараз є у росіян по шахедах у тилу, ФПВ на фронті тощо – це лише вступна стадія. Основна буде такою, що ми згадуватимемо 23 і 24 як роки дуже лайтової, майже непомітної дронової війни.

Нам треба розробляти свої засоби, і то терміново.

***

Дуже часто пишуть оці букви «Влада повинна...». Давайте поки без цього. Будь ласка.

Влада у нас є, вона контролює так звану правоохоронну систему, тобто слідчі та оперативні органи, а також суди. Можливо, це і на користь у нинішній ситуації. Гм, так, скоріше на користь.

Але вигравати війну, тобто гонку озброєнь, поки що держава не навчилася. І не знаю, чи вчиться. Бо за три з половиною роки, як кажуть, і ведмедя можна навчити їздити на велосипеді та палити.

Тому я вчергове звертаюся до великого, середнього та малого бізнесу, а також до активних громадян, котрі просто хочуть захистити країну і себе від лих, котрі невпинно винаходять, розробляють і виробляють наші вороги – РФ, Північна Корея, Білорусь, Іран тощо.

Панове, давайте формувати центр рішень по порятунку України.

Нам всього лише треба три компоненти. Перша – це великі гроші. Друга – це інженерна частина (розробники і виробники). Третя – це не тупі військові типу мене, котрі навоювали собі розуміння того, які технологічні розробки потрібні для перемоги у війні.

Ну правда, хіба це багато? У нас є практично все з цього, треба просто, як лінзою, звести в одну точку усе це світло.

P.S. Якщо такий розголос не подіє, я перейду до погроз ;)

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Джерело
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Теги: росія військові Україна зброя війна ворог фронт

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Ігор Луценко

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