Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Росії хакери зламали кабельне телебачення і показували втрати окупантів в Україні (відео)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
У Росії хакери зламали кабельне телебачення і показували втрати окупантів в Україні (відео)
Втрати окупантів в Україні показали по російському телебаченні
фото: кадр відео

Станом на 12 серпня втрати ВПС Росії склали понад 400 одиниць авіації та понад тисячу військових

У Росії невідомі зламали кабельне телебачення, показували знищену військову техніку окупантів та розповідали про втрати у війні проти України. Про це повідомив СтратКом ЗСУ, опублікувавши відповідний відеозапис.

Зауважимо, що все це відбулося в День військово-повітряних сил Росії.

«В Алтайському краї невідомі зламали кабельне ТБ і в день військово-повітряних сил Росії крутили інформацію про загиблих окупантів та кадри з розбитою військовою технікою РФ», – йдеться в опублікованій інформації.

Так, на кадрах видно, що на екрані телевізора вказано, що станом на 12 серпня втрати ВПС Росії склали понад 400 одиниць авіації та понад тисячу військових.

«Через злочинну халатність на аеродромі в Криму суттєво ослабла авіація флоту, ВПС Росії втратили щонайменше (далі нерозбірливо) літаків і позиції в тилу», – також вказано в титрах до відео на російському ТБ.

Нагадаємо, що на правому березі окупованої Херсонської області російські загарбники на сьогодні залишаються без належного підкріплення. ЗСУ зруйнували вже останній шлях перекидання техніки загарбників на Херсонщині, знищивши останній міст.

Командування покинуло окупантів на правому березі Дніпра, а саме евакуювалось поближче до Криму.

Тим часом, херсонські Telegram-канали повідомляють про вибухи одразу у кількох місцях області. Крім того, кілька вибухів чули на окупованій частині Запорізької області у районі Мелітополя. За попередньою інформацією, у Мелітополі влучання у військкомат, у якому перебували загарбники. Інформація уточнюється.

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Противник несе значні втрати, передусім у живій силі
П'ята частина окупантів, залучених до війни в Україні, розгромлена, – Залужний
Вчора, 20:17
Гіркіна затримано під час спроби потрапити на «херсонський фронт»
Йшов на «херсонський фронт». Окупанти затримали Гіркіна у Криму
Вчора, 22:43
ЗСУ знищили два склади окупантів на Херсонщині
Військові знищили два склади окупантів на Херсонщині
Сьогодні, 04:40

Соціум

У Росії хакери зламали кабельне телебачення і показували втрати окупантів в Україні (відео)
У Росії хакери зламали кабельне телебачення і показували втрати окупантів в Україні (відео)
Джоан Роулінг розповіла про погрози через підтримку Рушді
Джоан Роулінг розповіла про погрози через підтримку Рушді
У Єрусалимі невідомі обстріляли автобус біля Стіни плачу: є поранені
У Єрусалимі невідомі обстріляли автобус біля Стіни плачу: є поранені
Росіяни відсвяткували день міста із Z-візочками (фото)
Росіяни відсвяткували день міста із Z-візочками (фото)
У Росії військовий на публіці наклав на себе руки (відео)
У Росії військовий на публіці наклав на себе руки (відео)
В Іспанії ураган зруйнував сцену музичного фестивалю: є загиблі (відео)
В Іспанії ураган зруйнував сцену музичного фестивалю: є загиблі (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
52K
Втрати: Генштаб повідомив, де загинуло найбільше окупантів
43K
Безугла поскаржилася на волонтерів до СБУ: опозиція виступила із заявою
34K
Кремль погрожує «розширити географію спецоперації»
26K
Криворізький чиновник відпочивав в окупованому Криму та на російських курортах (фото)
26K
«Слуга» Безугла поскандалила з відомою волонтеркою через допомогу та футболку
15K
Росіяни, які приїхали «відновлювати» Щастя, не отримали грошей за роботу (відео)

Новини

З’явилися супутникові знімки білоруського аеродрому, де прогриміли вибухи
Вчора, 10:04
На Донбасі «гаряче». ЗСУ відкинули окупантів на кількох напрямках
Вчора, 07:08
ЗСУ відбили наступ рашистів на кількох напрямках, на одному ворог мав успіх
12 серпня, 18:41
Звільнення голови Рівненської облради. «ЄС» жорстко звернулася до влади
12 серпня, 18:13
Розвідка США повідомила, скільки вояків щодня втрачає РФ на війні 
12 серпня, 15:38
«Суд» над полоненими захисниками Маріуполя. Силові відомства зробили заяву
12 серпня, 15:19

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту