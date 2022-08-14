У Росії хакери зламали кабельне телебачення і показували втрати окупантів в Україні (відео)

Станом на 12 серпня втрати ВПС Росії склали понад 400 одиниць авіації та понад тисячу військових

У Росії невідомі зламали кабельне телебачення, показували знищену військову техніку окупантів та розповідали про втрати у війні проти України. Про це повідомив СтратКом ЗСУ, опублікувавши відповідний відеозапис.

Зауважимо, що все це відбулося в День військово-повітряних сил Росії.

«В Алтайському краї невідомі зламали кабельне ТБ і в день військово-повітряних сил Росії крутили інформацію про загиблих окупантів та кадри з розбитою військовою технікою РФ», – йдеться в опублікованій інформації.

Так, на кадрах видно, що на екрані телевізора вказано, що станом на 12 серпня втрати ВПС Росії склали понад 400 одиниць авіації та понад тисячу військових.

«Через злочинну халатність на аеродромі в Криму суттєво ослабла авіація флоту, ВПС Росії втратили щонайменше (далі нерозбірливо) літаків і позиції в тилу», – також вказано в титрах до відео на російському ТБ.

Нагадаємо, що на правому березі окупованої Херсонської області російські загарбники на сьогодні залишаються без належного підкріплення. ЗСУ зруйнували вже останній шлях перекидання техніки загарбників на Херсонщині, знищивши останній міст.

Командування покинуло окупантів на правому березі Дніпра, а саме евакуювалось поближче до Криму.

Тим часом, херсонські Telegram-канали повідомляють про вибухи одразу у кількох місцях області. Крім того, кілька вибухів чули на окупованій частині Запорізької області у районі Мелітополя. За попередньою інформацією, у Мелітополі влучання у військкомат, у якому перебували загарбники. Інформація уточнюється.