Хакери атакували «Росреєстр» і привітали РФ з Днем Конституції України

Привітання написано російською мовою

Хакери зламали офіційний сайт «Росреєстру» та на стартовій сторінці виставили привітання з Днем Конституції України. Про це повідомила пресслужба «Росреєстру».

Федеральне відомство 28 червня у соцмережах повідомило про те, що зазнало хакерських атак.

«28 червня 2022 року сайт «Росреєстру» піддався хакерським атакам.Наразі фахівці відомства оперативно відновлюють працездатність сайту», – йдеться в повідомленні.

Втім, у відомстві не повідомили, що саме спричинила хакерська атака. Водночас інтернет-видання SOTA опублікувало скрін, який з'явився на сайті «Росеєстру» після хакерської атаки. Там було повідомлення-привітання з Днем Конституції України. Привітання написано російською мовою.

Як повідомлялося, 12 червня, хакери зламали центральні російські телеканали, які через супутник ведуть мовлення за кордоном. Замість звичної антиукраїнської пропаганди транслювали правдиву інформацію про війну в Україні.

Також повідомлялося, іноземні спецслужби ліквідували російську хакерську мережу.