Хмарно, але з проясненнями: прогноз погоди на 13 лютого
На українців чекає незначне потеплішання
У понеділок, 13 лютого, істотних опадів не очікується. Температура коливатиметься від 13° морозу вночі до 5° тепла вдень. На дорогах подекуди спостерігатиметься ожеледиця. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
У понеділок варто чекати на день без істотних опадів. Лише у західних і східних областях вдень піде невеликий мокрий сніг.
На дорогах країни місцями ожеледиця.
Вітер пануватиме північно-західний і західний зі швидкістю 7-12 м/. У західних областях місцями зустрічатимуться пориви 15-20 м/с.
Морози поступово відходять. Температура вночі становитиме 4-9° морозу ( у Карпатах до 13° морозу), а вдень прогріється до 0-5° тепла. У східних областях та в Карпатах вдень стовпчики термометра покажуть від 3° морозу до 2° тепла.
У Києві та області 13 лютого буде хмарно, але з проясненнями. Істотних опадів не очікується.
На дорогах подекуди буде ожеледиця.
Вітер пануватиме північно-західний і західний зі швидкістю 7-12 м/с.
Температура вночі сягне 4-9° морозу, а вдень підніметься до 0-5° тепла. У Києві вночі стовпчики термометра покажуть 4-6° морозу, а вдень прогріється до 1-3° тепла.
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