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Хмарно, але з проясненнями: прогноз погоди на 13 лютого

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Хмарно, але з проясненнями: прогноз погоди на 13 лютого
фото з відкритих джерел

На українців чекає незначне потеплішання

У понеділок, 13 лютого, істотних опадів не очікується. Температура коливатиметься від 13° морозу вночі до 5° тепла вдень. На дорогах подекуди спостерігатиметься ожеледиця. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У понеділок варто чекати на день без істотних опадів. Лише у західних і східних областях вдень піде невеликий мокрий сніг.

На дорогах країни місцями ожеледиця.

Вітер пануватиме північно-західний і західний зі швидкістю 7-12 м/. У західних областях місцями зустрічатимуться пориви 15-20 м/с.

Морози поступово відходять. Температура вночі становитиме 4-9° морозу ( у Карпатах до 13° морозу), а вдень прогріється до 0-5° тепла. У східних областях та в Карпатах вдень стовпчики термометра покажуть від 3° морозу до 2° тепла.

Хмарно, але з проясненнями: прогноз погоди на 13 лютого фото 1
інфографіка: Укргідрометцентр

У Києві та області 13 лютого буде хмарно, але з проясненнями. Істотних опадів не очікується.

На дорогах подекуди буде ожеледиця.

Вітер пануватиме північно-західний і західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура вночі сягне 4-9° морозу, а вдень підніметься до 0-5° тепла. У Києві вночі стовпчики термометра покажуть 4-6° морозу, а вдень прогріється до 1-3° тепла.

Теги: зима Укргідрометцентр прогноз погоди

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