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Морозно і без опадів: прогноз погоди на 10 лютого

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Морозно і без опадів: прогноз погоди на 10 лютого
фото: Farernik

На українців чекає морозна зимова погода

У п’ятницю, 10 лютого, прогнозується мінлива хмарність, опадів у цей день не очікується. Вночі стовпчик термометру опускатиметься до 14° морозу, у Карпатах, центральних та східних областях  – до 22° морозу. Вдень подекуди прогріється до 2° тепла. На дорогах місцями ожеледиця. 

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

У регіонах спостерігатиметься мінлива хмарність. Опадів не очікується.

На дорогах країни подекуди ожеледиця.

Синоптики прогнозують у цей день вітер змінних напрямків зі швидкістю 3-5 м/с.

Температура вночі становитиме 9-14° морозу, а в центральних, східних областях та в Карпатах місцями опуститься до 17-22° нижче нуля. На крайньому півдні вночі очікується 3-8° морозу. Вдень по всій країні стовпчики термометра покажуть від 3° морозу до 2° тепла.

Морозно і без опадів: прогноз погоди на 10 лютого фото 1
інфографіка: Укргідрометцентр

У Києві та області 10 лютого так само спостерігатиметься мінлива хмарніть без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця.

Температура по області вночі опуститься до 9-14° морозу, а вдень підніматиметься від 3° морозу до 2° тепла. У Києві вночі стовпчики термометра вкажуть 10-12° морозу, а вдень прогріється приблизно до 0°.

Теги: Україна зима прогноз погоди

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