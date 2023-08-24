Хто першим оголосив про Незалежність українцям? Історія дикторки, яка стала відомою артисткою
Світлана Білоножко повідомила українців та й увесь світ про незалежність України
Популярна співачка, народна артистка України Світлана Білоножко свого часу пропрацювала диктором телебачення 14 років. Вона була улюбленицею дітлашні, розповідаючи щовечора «Вечірню казку», ознайомлювала з новинками моди. 24 серпня 1991 року в телевізійній діяльності Білоножко сталася особлива подія – жінка повідомила українців та й увесь світ про незалежність нашої країни.
Як ділиться спогадами Українському репортеру Світлана Білоножко, 24 серпня для неї був звичайним робочим днем. Жінка як завжди готувалася до ефіру, допоки в дирекції не повідомили, що саме їй довірили читати Акт проголошення незалежності України на телебаченні.
«Питаю: чому я? Адже на УТ-1 було багато професіоналів – Тетяна Цимбал, Тамара Стратієнко, Олександр Сафонов, Іван Вовк. Але саме того дня хтось перебував у відпустці, хтось захворів, і цю роль доручили мені. Я настільки розхвилювалася, що подумалося: це буде мій останній день на телебаченні.
Це ж яка відповідальність! Це ж усі будуть дивитися. Та зрозуміла, що виходу в мене немає, опанувала хвилювання й оголосила всій країні цю важливу новину», – розповіла Білоножко.
Також народна артистка сьогодні опублікувала на своїй сторінці у Facebook допис, в якому привітала українці з Днем Незалежності.
«Сьогодні нашій незалежній Україні – 32 Я невимовно щаслива і горда за довіру, що в 1991 році першою з телеекранів повідомила про «Акт проголошення незалежності України» Вітаємо націю Нескорених!!! Слава Україні ! Героям Слава!» – написала Світлана Білоножко.
Нагадаємо, тогоріч 1 вересня Світлана Білоножко відсвяткувала ювілей – 65 років.
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