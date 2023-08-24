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Хто першим оголосив про Незалежність українцям? Історія дикторки, яка стала відомою артисткою

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Хто першим оголосив про Незалежність українцям? Історія дикторки, яка стала відомою артисткою
Білоножко пропрацювала диктором телебачення 14 років
фото з відкритих джерел

Світлана Білоножко повідомила українців та й увесь світ про незалежність України

Популярна співачка, народна артистка України Світлана Білоножко свого часу пропрацювала диктором телебачення 14 років. Вона була улюбленицею дітлашні, розповідаючи щовечора «Вечірню казку», ознайомлювала з новинками моди. 24 серпня 1991 року в телевізійній діяльності Білоножко сталася особлива подія – жінка повідомила українців та й увесь світ про незалежність нашої країни.

Як ділиться спогадами Українському репортеру Світлана Білоножко, 24 серпня для неї був звичайним робочим днем. Жінка як завжди готувалася до ефіру, допоки в дирекції не повідомили, що саме їй довірили читати Акт проголошення незалежності України на телебаченні.

«Питаю: чому я? Адже на УТ-1 було багато професіоналів – Тетяна Цимбал, Тамара Стратієнко, Олександр Сафонов, Іван Вовк. Але саме того дня хтось перебував у відпустці, хтось захворів, і цю роль доручили мені. Я настільки розхвилювалася, що подумалося: це буде мій останній день на телебаченні.

Це ж яка відповідальність! Це ж усі будуть дивитися. Та зрозуміла, що виходу в мене немає, опанувала хвилювання й оголосила всій країні цю важливу новину», – розповіла Білоножко.

Також народна артистка сьогодні опублікувала на своїй сторінці у Facebook допис, в якому привітала українці з Днем Незалежності.

«Сьогодні нашій незалежній Україні – 32  Я невимовно щаслива і горда за довіру, що в 1991 році першою з телеекранів повідомила про «Акт проголошення незалежності України» Вітаємо націю Нескорених!!! Слава Україні ! Героям Слава!» – написала Світлана Білоножко.

Білоножко привітала українців з Днем Незалежності
Білоножко привітала українців з Днем Незалежності
фото: скріншот

Нагадаємо, тогоріч 1 вересня Світлана Білоножко відсвяткувала ювілей – 65 років.

Читайте також: Незалежність України. Мільйони людей утверджували її потом і кров’ю
Теги: незалежність День Незалежності телебачення співачка

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