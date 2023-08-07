7 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Цього дня не рекомендується лаятися, інакше можна накликати на себе біду
7 серпня відзначається День професійного спікера. Віряни вшановують Успіння праведної Анни.
День професійного спікера
Кожен рік 7 серпня проводиться День професійного спікера. Запроваджено цей день з метою об’єднати людей, які виходять на сцену, не бояться говорити на будь-яку тему, інформують, розповсюджують, навчають. Найважливіша частина дня ораторів та самої професії – можливість дати комусь урок чи навчити новому слову.
Долучайтеся до дня ораторів: відвідуйте нові семінари, запасайтеся знаннями, виходьте на сцену та долайте свої страхи, розповідайте іншим про свої програші та перемоги у цій сфері.
Яке сьогодні релігійне свято
7 серпня в церковному календарі – Успіння праведної Анни. Вона була матір'ю Діви Марії та бабусею Ісуса Христа. Церква відзначає два дні, присвячені праведній Анні – день її Зачаття та день Успіння. В народі ці дні називають «Літня Анна» та «Зимова Анна».
Праведна Анна вирізнялася сором'язливістю і була богобоязною. Вона народилася у родині першосвященика Аарона. Свого чоловіка Іоакима вона дуже любила та поважала. Попри їхнє заможне походження, вони жили просто та скромно, постійно молилися, відвідували храм і допомагали тим, хто був у нужді. Вони не мали дітей, що серед євреїв вважалося тоді прокляттям.
Якось праведній Анні з'явився архангел Гавриїл, який сповістив, що незабаром у неї народиться донечка. Через дев'ять місяців чудо дійсно здійснилося і пара назвала донечку Марією. Коли Марії було три роки за заповітом її віддали до храму на служіння.
Що не можна робити в цей день
- Не рекомендовано цього дня лагодити одяг або взуття.
- Не лайтесь, інакше можете накликати на себе біду.
- Заборонено залишати дитину одну в кімнаті.
Народні прикмети і традиції
- Дивилися, який сьогодні день: вранці прохолодно – чекайте на холодну зиму, яка прийде рано;
- Мурахи почали різко збільшувати мурашники – взимку буде морозно;
- Погода до обіду вказує на погоду до кінця грудня;
- Тепло і ясно – взимку не буде багато снігу;
- Лелеки почали збиратися в зграї – зима прийде рано і буде холодною.
Пам’ятні події 7 серпня
- 1888 рік – знаходять першу жертву Джека-Різника;
- 1932 рік – у СРСР приймають «Закон про п'ять колосків», вже до 1 січня 1933 засуджено на термін понад 10 років 54 645 осіб, розстріляно 2110;
- 1942 рік – на островах Гуадалканал, Тулагі, Гавуту-Танамбого в архіпелазі Соломонові острови висаджуються союзні війська і починається шестимісячна Гуадалканальська кампанія;
- 1960 рік – Кот-д'Івуар проголошує незалежність від Франції;
- 1964 рік – у США приймають Тонкінську резолюцію, що дозволила розширити участь США у війні у В'єтнамі;
- 1968 рік – у Лондоні українські емігранти закидують камінням посольство Радянського Союзу;
- 1970 рік – проводять перший комп'ютерний шаховий турнір;
- 1993 рік – частину Букінгемського палацу відкривають для туристів;
- 1998 рік – терористичні атаки проти посольств США у Кенії і Танзанії, внаслідок яких загинули 258 людей;
- 2000 рік – японці винаходять водневий електромобіль;
- 2008 рік – починається російсько-грузинська війна;
- 2016 рік – початок «стрілянини на півночі Криму» – інсценована спецпровокація російських спецслужб з метою імітації «нападу диверсантів ГУР МО України» начебто закинутих з материкової України до Криму.
Іменини
День ангела сьогодні святкують Олександр, Макар, Ганна, Іраїда.
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