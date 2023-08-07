7 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Цього дня не рекомендується лаятися, інакше можна накликати на себе біду

7 серпня відзначається День професійного спікера. Віряни вшановують Успіння праведної Анни.

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День професійного спікера

Кожен рік 7 серпня проводиться День професійного спікера. Запроваджено цей день з метою об’єднати людей, які виходять на сцену, не бояться говорити на будь-яку тему, інформують, розповсюджують, навчають. Найважливіша частина дня ораторів та самої професії – можливість дати комусь урок чи навчити новому слову.

Долучайтеся до дня ораторів: відвідуйте нові семінари, запасайтеся знаннями, виходьте на сцену та долайте свої страхи, розповідайте іншим про свої програші та перемоги у цій сфері.

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Яке сьогодні релігійне свято

7 серпня в церковному календарі – Успіння праведної Анни. Вона була матір'ю Діви Марії та бабусею Ісуса Христа. Церква відзначає два дні, присвячені праведній Анні – день її Зачаття та день Успіння. В народі ці дні називають «Літня Анна» та «Зимова Анна».

Праведна Анна вирізнялася сором'язливістю і була богобоязною. Вона народилася у родині першосвященика Аарона. Свого чоловіка Іоакима вона дуже любила та поважала. Попри їхнє заможне походження, вони жили просто та скромно, постійно молилися, відвідували храм і допомагали тим, хто був у нужді. Вони не мали дітей, що серед євреїв вважалося тоді прокляттям.

Якось праведній Анні з'явився архангел Гавриїл, який сповістив, що незабаром у неї народиться донечка. Через дев'ять місяців чудо дійсно здійснилося і пара назвала донечку Марією. Коли Марії було три роки за заповітом її віддали до храму на служіння.

Що не можна робити в цей день

Не рекомендовано цього дня лагодити одяг або взуття.

Не лайтесь, інакше можете накликати на себе біду.

Заборонено залишати дитину одну в кімнаті.

Народні прикмети і традиції

Дивилися, який сьогодні день: вранці прохолодно – чекайте на холодну зиму, яка прийде рано;

Мурахи почали різко збільшувати мурашники – взимку буде морозно;

Погода до обіду вказує на погоду до кінця грудня;

Тепло і ясно – взимку не буде багато снігу;

Лелеки почали збиратися в зграї – зима прийде рано і буде холодною.

Пам’ятні події 7 серпня

1888 рік – знаходять першу жертву Джека-Різника;

1932 рік – у СРСР приймають «Закон про п'ять колосків», вже до 1 січня 1933 засуджено на термін понад 10 років 54 645 осіб, розстріляно 2110;

1942 рік – на островах Гуадалканал, Тулагі, Гавуту-Танамбого в архіпелазі Соломонові острови висаджуються союзні війська і починається шестимісячна Гуадалканальська кампанія;

1960 рік – Кот-д'Івуар проголошує незалежність від Франції;

1964 рік – у США приймають Тонкінську резолюцію, що дозволила розширити участь США у війні у В'єтнамі;

1968 рік – у Лондоні українські емігранти закидують камінням посольство Радянського Союзу;

1970 рік – проводять перший комп'ютерний шаховий турнір;

1993 рік – частину Букінгемського палацу відкривають для туристів;

1998 рік – терористичні атаки проти посольств США у Кенії і Танзанії, внаслідок яких загинули 258 людей;

2000 рік – японці винаходять водневий електромобіль;

2008 рік – починається російсько-грузинська війна;

2016 рік – початок «стрілянини на півночі Криму» – інсценована спецпровокація російських спецслужб з метою імітації «нападу диверсантів ГУР МО України» начебто закинутих з материкової України до Криму.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Олександр, Макар, Ганна, Іраїда.