Головна Новини
search button user button menu button

7 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Діана Гасюк
glavcom.ua
7 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 серпня віряни вшановують Успіння праведної Анни
фото з відкритих джерел

Цього дня не рекомендується лаятися, інакше можна накликати на себе біду

7 серпня відзначається День професійного спікера. Віряни вшановують Успіння праведної Анни.

День професійного спікера

7 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Кожен рік 7 серпня проводиться День професійного спікера. Запроваджено цей день з метою об’єднати людей, які виходять на сцену, не бояться говорити на будь-яку тему, інформують, розповсюджують, навчають. Найважливіша частина дня ораторів та самої професії – можливість дати комусь урок чи навчити новому слову.

Долучайтеся до дня ораторів: відвідуйте нові семінари, запасайтеся знаннями, виходьте на сцену та долайте свої страхи, розповідайте іншим про свої програші та перемоги у цій сфері.

Яке сьогодні релігійне свято

7 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

7 серпня в церковному календарі – Успіння праведної Анни. Вона була матір'ю Діви Марії та бабусею Ісуса Христа. Церква відзначає два дні, присвячені праведній Анні – день її Зачаття та день Успіння. В народі ці дні називають «Літня Анна» та «Зимова Анна».

Праведна Анна вирізнялася сором'язливістю і була богобоязною. Вона народилася у родині першосвященика Аарона. Свого чоловіка Іоакима вона дуже любила та поважала. Попри їхнє заможне походження, вони жили просто та скромно, постійно молилися, відвідували храм і допомагали тим, хто був у нужді. Вони не мали дітей, що серед євреїв вважалося тоді прокляттям.

Якось праведній Анні з'явився архангел Гавриїл, який сповістив, що незабаром у неї народиться донечка. Через дев'ять місяців чудо дійсно здійснилося і пара назвала донечку Марією. Коли Марії було три роки за заповітом її віддали до храму на служіння.

Читайте також: Церковний календар на серпень. Які релігійні свята відзначатимуть українці

Що не можна робити в цей день

  • Не рекомендовано цього дня лагодити одяг або взуття.
  • Не лайтесь, інакше можете накликати на себе біду.
  • Заборонено залишати дитину одну в кімнаті.

Народні прикмети і традиції

  • Дивилися, який сьогодні день: вранці прохолодно – чекайте на холодну зиму, яка прийде рано;
  • Мурахи почали різко збільшувати мурашники – взимку буде морозно;
  • Погода до обіду вказує на погоду до кінця грудня;
  • Тепло і ясно – взимку не буде багато снігу;
  • Лелеки почали збиратися в зграї – зима прийде рано і буде холодною.

Пам’ятні події 7 серпня

  • 1888 рік – знаходять першу жертву Джека-Різника;
  • 1932 рік – у СРСР приймають «Закон про п'ять колосків», вже до 1 січня 1933 засуджено на термін понад 10 років 54 645 осіб, розстріляно 2110;
  • 1942 рік – на островах Гуадалканал, Тулагі, Гавуту-Танамбого в архіпелазі Соломонові острови висаджуються союзні війська і починається  шестимісячна Гуадалканальська кампанія;
  • 1960 рік – Кот-д'Івуар проголошує незалежність від Франції;
  • 1964 рік – у США приймають Тонкінську резолюцію, що дозволила розширити участь США у війні у В'єтнамі;
  • 1968 рік – у Лондоні українські емігранти закидують камінням посольство Радянського Союзу;
  • 1970 рік – проводять перший комп'ютерний шаховий турнір;
  • 1993 рік – частину Букінгемського палацу відкривають для туристів;
  • 1998 рік – терористичні атаки проти посольств США у Кенії і Танзанії, внаслідок яких загинули 258 людей;
  • 2000 рік – японці винаходять водневий електромобіль;
  • 2008 рік – починається російсько-грузинська війна;
  • 2016 рік – початок «стрілянини на півночі Криму» – інсценована спецпровокація російських спецслужб з метою імітації «нападу диверсантів ГУР МО України» начебто закинутих з материкової України до Криму.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Олександр, Макар, Ганна, Іраїда.

Теги: церква свята війна закон незалежність посольство

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Війна принесла страшні випробовування для українців
Ціна нашої перемоги
26 липня, 13:08
«Європейська Солідарність» за відновлення існуючого законодавства про е-декларування
Е-декларування. Час відновити існуюче законодавство
27 липня, 10:22
Підприємець із Волині підробляв туалетний папір
Підприємець із Волині підробляв туалетний папір
13 липня, 09:58
У тимчасово окупованому Луганську пролунали сильні вибухи
В Луганську пролунали потужні вибухи (фото та відео)
16 липня, 10:45
Українські війська забезпечили ініціативу та проводять контрнаступальні операції вздовж більшої частини фронту
500 днів війни: американські аналітики вказали на провальний план Кремля
9 липня, 08:33
Українські захисники показали, як розміновують поля Херсонщини (відео)
Українські захисники показали, як розміновують поля Херсонщини (відео)
19 липня, 17:45
Українська православна церква Київського патріархату рекомендує користуватися юліанським (старим) стилем для літургічного життя
Перехід на новоюліанський календар. Патріарх Філарет вважає рішення ПЦУ поспішним
27 липня, 19:30
Герасимов нібито побував на командному пункті окупантів на Запорізькому напрямку
РФ заявила про приїзд Герасимова на передову під Запоріжжям (відео)
1 серпня, 07:28
Після вибухів у неба здіймається хмара диму
В окупованому Криму прогриміли потужні вибухи
2 серпня, 10:43

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
51K
Буданов назвав напрямок, на якому ЗСУ просуваються найшвидше
32K
Контрнаступ: ISW назвав напрямок, де ЗСУ провели контрнаступальну операцію
24K
Показники гірші, ніж в СРСР, КНДР та Куби. Чому наші дипломати не повертаються в Україну
14K
Московська церква не приховує російську ідентичність там, де людське око не дуже бачить
13K
Влада відзвітувала про результати мирного саміту в Саудівській Аравії
7841
Зеленський «політав» на винищувачі F-16

Новини

7 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
Спека, подекуди град і шквали: прогноз погоди на 6 серпня
Вчора, 04:56
В Україні оголошувалася повітряна тривога через ракетну небезпеку
Вчора, 01:45
6 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
The Economist про український контрнаступ: Приготуйтеся до довгої дороги
5 серпня, 11:36
Малюк підтвердив: атака на кораблі РФ – спецоперації України
5 серпня, 09:48

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту